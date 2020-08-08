影／兒子玩具盒藏8槍+300子彈！男白天賣豬肉、晚上賣大麻　桃警驚見「小型軍火庫」

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局刑警大隊根據線報佈線4個多月，在中壢區查出張姓男子在兒子房間藏有8把改造手槍與逾300發子彈，另外還搜出乾燥大麻花1千多公克，市價高達260萬餘元，張男辯稱賣大麻擔心遭黑吃黑，才擁有多把改造手槍自衛，不過經偵訊後仍遭聲押禁見獲准；桃園市長鄭文燦6日頒發破案獎金5萬元給有功人員，盛讚科技辦案成為專業警察的重要職能。

▲桃園市警局刑警大隊在中壢區查獲張姓男子在住家持有8把改造手槍等大批槍彈，另搜出1018公克乾燥大麻花等證物。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市長鄭文燦感謝刑大從源頭阻絕犯罪，杜絕槍械毒品流入市面。（圖／記者沈繼昌攝）

據桃園刑大指出，39歲的張姓男子在中壢區某青果市場賣豬肉為業，警方今年3月間接獲線報指稱，張男有大批槍彈，還私下經營大麻買賣，刑大科技偵查隊成立專案小組調查，本月6日刑大專案小組持法院核發搜索票到張男住家搜索，在其住家浴室外查獲1018公克的乾燥大麻花與一盆活體大麻，另外在其兒子房間玩具槍盒內起出8把改造手槍、各式子彈合計388發，其中乾燥大麻花市價每公克高達2500元，這批大麻花總價高達260萬餘元。

▲桃園市長鄭文燦仔細端詳刑大查獲各式槍彈與乾燥大麻花等證物。（圖／記者沈繼昌攝）

張男偵訊時坦承持有乾燥大麻花與改造槍彈，聲稱怕買賣大麻時遭黑吃黑才擁槍防身自衛；刑大查出，張男疑似從國外走私品項良好、高單價的乾燥大麻花來台，以每公克2500元價格對外販售，查獲活體大麻則是種好玩的，想了解大麻如何栽種。

▲桃園市長鄭文燦檢視刑大查獲各式槍彈與乾燥大麻花等證物。（圖／記者沈繼昌攝）

刑大將查獲的8把改造手槍中，包括有仿金牛座手槍、仿捷克製衝鋒槍還附帶滅音器與槍托，另還有North American迷你轉輪手槍僅掌心大，這些改造手槍性能良好，都具有一定殺傷力。

市長鄭文燦下午3時許到刑大科偵隊表揚破案有功人士，當場頒發5萬元破案獎金，鄭文燦指出，刑大科技犯罪偵查隊接獲情資經過4個多月布線與成立專案小組偵辦，本月6日查獲改造槍械、子彈、乾燥大麻花等證物，警察局持續強化科技裝備，提升警察同仁科技辦案能力，成功從源頭阻絕犯罪，相當不容易；今日陪同者還包括桃市警察局長陳國進、副局長林清求與刑大大隊長邱紹洲等人。

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