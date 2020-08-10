第6號颱風影響815高雄市長補選？　蘇貞昌給答案了！

記者陶本和／台北報導

由於今年第6號颱風，距離台灣極近，行政院長蘇貞昌10日緊急新增行程，11時往視察中央氣象局。針對本次颱風是否影響本週815高雄市長補選？他表示，選舉不會受影響，都會照樣舉行，颱風今天如果這樣進行應該很快會過去。

▲行政院長蘇貞昌視察氣象局。（圖／記者屠惠剛攝）



氣象預報員張承傳表示，第6號颱風未來路徑偏北，將往金門方向過去，預計今天晚上離台灣最近，明天上午就會登陸中國大陸。除了海上要警戒之外，陸警部分以金門、澎湖為主，但將視暴風圈範圍而定，不排除南部也有機會納入。

各地雨勢部分，以今明兩天降雨最明顯，下午雨勢開始出現，南部、東南部及各地山區留意局部大雨或豪雨，其他地區也要留意午後雷陣雨。

另外，氣象局也發布陸上強風特報，今下午至明日雲林以南、恆春半島、基隆北海岸、東北部沿海空曠地區及澎湖、金門易有9至10級強陣風，明日下午起馬祖亦有9至10級強陣風出現的機率，鄰近海域並有較大風浪。

本次高雄市長補選於本週六（15日）舉行，由民進黨候選人陳其邁對上國民黨候選人李眉蓁，以及民眾黨候選人吳益政。對於颱風是否影響本次選戰，蘇貞昌表示，不會有影響，都會照常舉行，颱風進行應該很快會過去。