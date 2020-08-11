「那不是我的母語！」　楊志良辯駁給阿札爾錯誤連連的英文公開信

圖文／鏡周刊

前衛生署長楊志良昨（10日）發表一篇給美國衛生部長的公開信，除了內容挨批粗魯無禮，其英文版本也被抓出32個錯誤，被指出身為美國密西根大學的博士，英文程度卻停留在國中時期。楊志良回應表示，「我英文不好，因為那不是我的母語」，還怪幫他刊登論壇文章的網站沒有幫他好好修一修。

美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）近日率團來台訪問，並針對醫療和疫情相關做交流，被視為是台美外交大突破。前衛生署長楊志良昨用中英文發表了一篇公開信，內容先說自己是畢業於美國密西根大學的公衛博士，並直接寫出「川普是個瘋子」，還呼籲阿札爾直接在台灣宣布辭職，藉此帶給川普壓力。

然而此封公開信被學者沈榮欽痛批，內容暴露出楊志良的無知自大，竟直接說對方的總統是瘋子，相當粗魯，甚至還叫阿札爾直接辭職，「楊志良以什麼身份這樣要求？」

此外，這封公開信的英文版也被美國大學教授翁達瑞抓包，短短三段文字，竟多達32處文法使用錯誤，還不包含用詞不當和語意不清的部分。翁達瑞質疑，「楊志良要不要說明一下，英文還停留在國中程度的你，如何取得美國名校的博士學位？如果你的英文程度就是如此，你其他的專業能力經得起檢驗嗎？」

根據《Nownews》報導指出，楊志良面對這些批評聲浪，倒是不以為意，他認為自己的英文不好沒關係，反正大家都看懂了，「語文最重要的不是大家都看懂了嗎？我英文不好，因為那不是我的母語。」楊志良話鋒一轉還說，若真要怪就要怪幫他刊登論壇文章的網站，「他們沒幫我好好修一修」。

楊志良說，自己只是個退休的老百姓，文章只是有論壇邀稿，他現在也沒擔任什麼官員或政府職位，大家有任何不同的意見都歡迎表達。

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