美衛生部長稱「習總統」風波　徐巧芯：總統府硬拗很好笑

實習記者李佩弦/台北報導

總統蔡英文10日上午接見美國衛生部長阿札爾,阿札爾疑似口誤將「蔡(Tsai)」講成「習(Xi)」,引發熱議。針對總統府的澄清,國民黨台北市議員徐巧芯10日在臉書上評論,「口誤就口誤,改正就好,後來發現比較好笑的部分是,明明對方真的明顯口誤,還要硬拗!」

總統府發言人張惇涵10日澄清,經確認,這純粹只是拼音與發音上的問題,阿札爾稱呼「蔡總統」是毫無疑義,建議各界把重點放在外交成果與防疫合作,台美關係的逐漸緊密,是全民共同努力的成果,在野黨及部分人士操作無意義的事,反而貽笑大方。

針對總統府的澄清,徐巧芯則說,「總統府拿出AIT講稿回擊,文中寫明稱呼蔡總統『President Tsai』,但口誤的意思是,雖然意思不是如此,但講出來的時候是不正確。講稿正確也不代表沒有口誤啊!這個到底回擊到什麼了?」

徐巧芯也說,「對方是說 『presidency 』啦!」,「Thank you very much ____ for welcoming me to Taiwan today.」在這填入presidency 的話,文法就錯了,是指美國衛生部長連基本的母語都文法錯誤嗎?

徐巧芯接著說,某新聞提到總統府表示,原稿中證明阿薩爾稱蔡英文President Tsai,只是美國人不太會發沒有重音節的齒切音。「這更好笑,為了說他沒說錯,直接說美國人發音不標準(到底誰是美國人啦!)而且如果不會發音,後來又改過來是吃了什麼大補帖?」

最後,徐巧芯表示,口誤誰都會有,不分政黨傾向也不分國籍,其實自我澄清、糾正一下就好了,真的沒什麼 。只是不知道為何好像戳到痛點一樣,整個總統府大跳腳,不斷出來「回擊」,讓大家覺得硬拗的部分有點幽默。