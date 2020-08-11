美衛生部長稱「習總統」風波　徐巧芯：總統府硬拗很好笑

▲國民黨台北市議員徐巧芯。（資料照／記者林敬旻攝）



實習記者李佩弦／台北報導

總統蔡英文10日上午接見美國衛生部長阿札爾，阿札爾疑似口誤將「蔡（Tsai）」講成「習（Xi）」，引發熱議。針對總統府的澄清，國民黨台北市議員徐巧芯10日在臉書上評論，「口誤就口誤，改正就好，後來發現比較好笑的部分是，明明對方真的明顯口誤，還要硬拗！」

總統府發言人張惇涵10日澄清，經確認，這純粹只是拼音與發音上的問題，阿札爾稱呼「蔡總統」是毫無疑義，建議各界把重點放在外交成果與防疫合作，台美關係的逐漸緊密，是全民共同努力的成果，在野黨及部分人士操作無意義的事，反而貽笑大方。

針對總統府的澄清，徐巧芯則說，「總統府拿出AIT講稿回擊，文中寫明稱呼蔡總統『President Tsai』，但口誤的意思是，雖然意思不是如此，但講出來的時候是不正確。講稿正確也不代表沒有口誤啊！這個到底回擊到什麼了？」

徐巧芯也說，「對方是說 『presidency 』啦！」，「Thank you very much ____ for welcoming me to Taiwan today.」在這填入presidency 的話，文法就錯了，是指美國衛生部長連基本的母語都文法錯誤嗎？

徐巧芯接著說，某新聞提到總統府表示，原稿中證明阿薩爾稱蔡英文President Tsai，只是美國人不太會發沒有重音節的齒切音。「這更好笑，為了說他沒說錯，直接說美國人發音不標準（到底誰是美國人啦！）而且如果不會發音，後來又改過來是吃了什麼大補帖？」

最後，徐巧芯表示，口誤誰都會有，不分政黨傾向也不分國籍，其實自我澄清、糾正一下就好了，真的沒什麼 。只是不知道為何好像戳到痛點一樣，整個總統府大跳腳，不斷出來「回擊」，讓大家覺得硬拗的部分有點幽默。