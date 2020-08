LIVE／美國衛生部長阿札爾發表公開演講　聚焦「台灣角色」在全球公衛生領域

記者陶本和/台北報導

根據美國在台協會規劃,美國衛生部長阿札爾(Alex Azar)11日上午與外交部長吳釗燮舉行「台美雙部長會談」後,下午3點半轉戰台大公衛學院發表專題演講,內容聚焦台美防疫合作,以及台灣在國際社會、全球公共衛生領域中,所扮演的建設性角色。《ETtoday新聞雲》全程直播。

阿札爾本次訪台,是自1979年以來訪台層級最高,也是6年來首位訪問台灣的美方內閣官員;根據美國《總統繼任法》,衛生部長職位是美國總統繼位順序排名第12名,高於曾經來台參訪的能源部長、經濟部長等官員。

在本次訪問行程規劃上,阿札爾10日第一個行程是入總統府拜訪總統蔡英文;下午則親自到疫情指揮中心與陳時中會面,共同簽署備忘錄,並接受媒體訪問。

接著,阿札爾11日上午,與吳釗燮展開「台美雙部長會談」。他在會談前致詞表示,台灣的防疫措施是世界的典範,尤其以「Taiwan Can Help, Taiwan is Helping」的標語向鄰國及太平洋島國捐贈物資,並提供直接的技術協助。

阿札爾指出,美國認為台灣的成就應該被世界舞台認可,也多次向世界衛生組織喊話,台灣應該要能夠在國際會議中分享經驗及世界一流的專長,但台灣在過去四年內,卻無法以觀察員的身分參與世界衛生組織。

吳釗燮也在會談中表示,阿札爾訪問台灣相當及時,目前全球還是處在新冠肺炎大流行的狀態下,許多國家得面對第二波,甚至第三波疫情;而台灣在過去這段時間裡,透過投入資源,超前部署讓台灣人民得以維持正常的生活方式,可以不受病毒威脅。

根據美國在台協會的規劃,阿札爾下午將受邀赴台大公衛學院發表公開演講。《ETtoday新聞雲》全程直播,提供讀者與網友第一手現場訊息。

▼美國衛生部長阿札爾(Alex Azar)。(圖/記者屠惠剛攝)