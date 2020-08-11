回家開箱秒爆氣！阿嬤全聯買蛋「360度檢查」有原因　她嘆：我終於懂了

▲一盒有4顆都裂的。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）



記者黃可昀／綜合報導

多數人到超市買雞蛋都是拿了就走，不會像買水果一顆顆拿起來挑選，但一名女子透露，前幾天到全聯買常溫蛋時，看到有個阿嬤在貨架前反覆挑選，每一盒都拿起來仔細檢查，她看了都忍不住翻白眼，「蛋需要這樣選嗎？」結果她回家打開雞蛋後，瞬間明白那位阿嬤為何要這麼挑剔。

原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」表示，原本她要買的是常溫蛋，但前面的阿嬤實在挑太久，「每一盒都拿起來正面、反面、側面仔細檢查後又放回去」，她在後面等得有點不耐煩，便轉而購買冷藏區的雞蛋，隨手從冰櫃上拿了一盒就去結帳。

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「回家打開時，看到蛋上的裂紋，我終於懂了」，10顆雞蛋中有4顆表面都有裂痕，難怪那位阿嬤會不停挑來挑去，很有可能之前有買到裂開雞蛋的經驗，所以才會這麼小心翼翼，「一盒95元的蛋，品質真的有待加強。」

▲很多人都會習慣先檢查。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）



底下留言中，不少人也曾經買過瑕疵蛋，現在購買前都會先檢查，「真的要挑，因為我買過裂痕還有破一個洞，往裡面看還黑黑的」、「原本我不會翻來翻去的看，但買到幾次有裂痕的蛋後就開始仔細挑蛋了」、「我也會上下左右這樣看，但是看完ok就會直接買那盒，不會一直換別盒看」、「果然薑還是老的辣！阿嬤才是內行人！」

但也有人認為，應該就是每位客人都這樣挑來挑去，擺放過程中不小心撞到才會有裂痕，「我覺得就是因為一堆人這樣挑，可能不小心碰撞到才會這樣」、「看了留言，幾乎每個買雞蛋都會翻來翻去。第一個翻完，換第二個翻，然後第三第四.....難怪會破。」