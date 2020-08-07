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全聯行銷出奇招！奇異果區兼賣罐裝果汁？原來是日本超紅「蓬鬆系洗髮精」

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全聯行銷出奇招！奇異果區兼賣罐裝果汁？原來是日本超紅「蓬鬆系洗髮精」（圖／品牌提供）

▲近期前往全聯「補貨」的姐妹們最近有了大發現，最夯的奇異果貨架旁竟然出現一罐罐精美的「奇異果汁」！（圖／資料照）

消費中心／綜合報導

不少愛漂亮的女性喜歡前往街頭巷尾的好鄰居「全聯」採購水果，除了吃水果會讓皮膚和氣色變得更加水亮有精神之外，也想藉此保持體內輕盈無負擔。這一陣子走進全聯無不被有著 #蘋狗、#香蕉狗、#奇異狗的「水果探險隊」這首歌洗腦。蘋果、香蕉和奇異果是全聯蔬果類銷售三冠王，更有全聯AKB（Apple、Kiwi、Banana）的響噹噹封號。而年銷量達880萬箱、販售超過3萬座台北101，含高膳食纖維和多種營養素、號稱超級水果的奇異果，更因為酸甜解膩滋味備受全年齡女性喜愛，幾乎每個全聯的購物籃裡都看得見它的身影。近期前往全聯「補貨」的姐妹們最近有了大發現，最夯的奇異果貨架旁竟然出現一罐罐精美的「奇異果汁」！挑選水果的民眾全被出其不意的陳設吸住眼球，忍不住拿起來研究一番。原來是HAIR RECIPE髮的料理「奇異果洗髮精」，黃綠色包裝看起來超JUICY，新鮮外觀讓人聯想到果汁或食材，就曾有網友請男友去購買，結果男友看了照片誤以為是橄欖油，在賣場找半天。其實這一款奇異果洗髮精的好用早已有口皆碑，更達到年銷售超過千萬的成績，和奇異果放在同一區登場，雙冠王組合超級吸睛。

全聯行銷出奇招！奇異果區兼賣罐裝果汁？原來是日本超紅「蓬鬆系洗髮精」（圖／品牌提供）

▲挑選水果的民眾全被出其不意的陳設吸住眼球，忍不住拿起來研究一番，原來是日本超紅的奇異果洗髮精。（圖／資料照）

炎炎夏日煩事一堆，不僅提不起食慾，頭頂更是受到爆汗和出油不斷摧殘，造成髮絲黏膩扁塌，讓人覺得好「啊雜」！想讓體內外都保持清爽，除了吃對水果以外，選對洗髮精同樣關鍵。由日本營養學家與美髮專家秉持用天然食材水果養髮的理念，共同匠心開發的【HAIR RECIPE髮的料理】奇異果洗髮精，奇異果X無花果超清新的搭配，是扁塌髮及油膩髮救星，使用後頭髮散發奇異果的迷人果香，髮絲清爽蓬鬆，每一次轉身髮絲就像在跳舞，回頭率百分百。DCARD網友也不藏私的秀出空空賞，大推洗完頭皮真的很清爽、髮根蓬鬆極有感，味道很香很喜歡，推人入坑自己也搶著再回購。現在全聯生鮮奇異果區陳列架上就找得到HAIR RECIPE洗護髮品，女性消費者在添購奇異果維持體內輕盈時，也能一併帶回，讓髮絲洗後輕盈柔軟，從裡到外展現夏日女神風采。

全聯行銷出奇招！奇異果區兼賣罐裝果汁？原來是日本超紅「蓬鬆系洗髮精」（圖／品牌提供）

▲「HAIR RECIPE髮的料理」奇異果洗髮精和奇異果護髮素，奇異果X無花果超清新的搭配，就是扁塌髮及油膩髮救星。（圖／資料照）

HAIR RECIPE奇異果洗髮精在日本網購平台擁有「大人氣」，引進台灣後同樣在美妝網站引爆正面聲量。網友們大讚「非常蓬鬆而且清爽度很持久，再也不會有條碼瀏海」、「洗淨力超棒，頭皮有正在呼吸的感覺」、比起他牌「味道更香（維持一天）」、「吹完真的很蓬鬆」。有油頭網友爬蒐評價後，也去全聯帶回好評爆棚的奇異果洗髮精和護髮素，表示自己的油頭除了使用後髮根ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ站立驚豔眾人，和它牌洗髮精洗後蓬鬆度相差甚大之外，療癒的奇異果與無花果香味也讓她瞬間了解爆賣的原因，笑說洗過就會上癮，油頭女子們歡呼夏天總算得救了。

全聯行銷出奇招！奇異果區兼賣罐裝果汁？原來是日本超紅「蓬鬆系洗髮精」（圖／品牌提供）
▲網友表示奇異果洗髮精使用後（圖右）髮根ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ站立驚豔眾人，和它牌洗髮精（圖左）洗後蓬鬆度相差甚大。（圖／資料照）

下班時間到全聯繞一圈，懂買的女性消費者紛紛拎上奇異果洗髮精。愛美的水水們走過路過生鮮果物區除了驚嘆創意無限，絕對要順手帶回兩瓶，平價髮品加上現金優惠，要是晚了一步就只能對著空貨架哭哭囉。之前在全聯要走兩區才能買齊，現在人氣最旺的奇異果和奇異果洗髮精就放在同一處，掃貨囤貨超方便；還沒體驗過什麼叫「一用就回不去」的人，趁這一波好康向爆汗夏季黏膩的髮絲和頭油味說再見，天天享受清新果香、輕盈髮絲帶來的滿滿療癒感。

▼下班時間到全聯繞一圈，懂買的女性消費者紛紛拎上奇異果洗髮精。（圖／資料照）
 全聯行銷出奇招！奇異果區兼賣罐裝果汁？原來是日本超紅「蓬鬆系洗髮精」（圖／品牌提供）

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