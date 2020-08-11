全聯為何不24小時營業？　網曝關鍵主因：一定虧到爆啦

▲全台街上到處可見全聯。（圖／記者許靖騏攝）

實習記者任珈萱／綜合報導

全聯主打價格低和商品多樣，是不少民眾購買民生用品首選，全台大街小巷甚至是離島，都可以看見它的身影。有鄉民好奇，全聯最晚關店時間是在晚上11點，為什麼不開幾間24小時的店，因為這個時間還有不少人在外面晃。

一名網友在PTT「Gossiping」板發文表示，全聯最晚關店時間為晚間11點，而這時間還有不少人在外面晃，那為什麼不在每區塊開一間24小時的店，或是把營業時間往後延到凌晨12點。原PO也說，「是不想把頂好打死嗎? 雖然年底都換成家樂福就是了」。

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貼文一出，立刻引起網友熱議，大部分網友都認為，全聯的店坪大很多，半夜不好管；大夜至少要2個人不划算，只是浪費人力跟資源而已，如果24小時營業真的會虧錢，而且跟以前比起來，營業時間已經延長了。

不過也有網友笑說「聽24小時的福利熊、熊福利」、「因為它的客群11點就睡了」、「 婆婆媽媽有24小時不睡覺的嗎？」、「全聯找一罐酒繞半天，又不是在逛街」、「請支援收銀～」、「半夜的族群不太會去全聯吧，半夜遊蕩的人不是8+9就是喝醉的」、「7-11都想取消24小時營業了」。

▲大部分網友都說，若是開24小時，一定虧錢。（圖／翻攝自ptt）