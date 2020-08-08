▲只會說「父親節快樂」太無感？全聯小編推「8大洋蔥金句」逼哭爸爸網笑瘋。（圖／翻攝自Facebook／全聯福利中心）

記者林育綾／綜合報導

父親節這天，你怎麼給爸爸祝福呢？很多人說完「父親節快樂」這句話就開始詞窮，全聯小編在粉絲團表示「今年，你應該讓老爸過更有感的父親節」，推薦了「8大淚眼噴發金句」，還強調保證讓爸爸淚水奪眶而出，只是可能有副作用。網友看了也紛紛發揮創意留言，還有人發現「這篇PO文怎麼沒附圖？」小編則回「跟每年父親節一樣沒存在感呢」。

全聯小編在粉專PO文「閱讀注意！一句話讓爸爸痛哭流涕！87億人都哭了」，提到除了說「父親節快樂」之外，每年腦袋是否都一片空白，為此推薦惡搞版「8大淚眼噴發金句」，包括「爸，你新車被我撞壞了」、「爸，我知道你藏私房錢，但...是媽先發現的」、「爸，你起來，這是Lucky的位置」、「爸，鄰居說我長得跟你朋友很像」。

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▲全聯小編推薦惡搞版「8大淚眼噴發金句」，網友也發現PO文居然沒附圖。（圖／翻攝自Facebook／全聯福利中心）

小編也強調，這些「全聯父親節洋蔥金句」只是純屬效果，可能有副作用，被老爸打小編概不負責，同時附上父親節禮物選購頁面。網友看了也紛紛按讚留言「小編，你爸爸在後面看著你..請支援收銀」、「爸，你趕快來看全聯的小編啦，他們準備了父親節禮物要送你⋯」、「6.7.8句也太精采哈哈哈」、「說了會被打死」。

也有不少人發現小編PO文未附圖，紛紛說「所以我說那個圖片呢」、「沒有圖片 一片空白欸」「竟然只有文字？」而全聯小編也幽默回應「跟每年父親節一樣沒存在感呢」、「就像你幫爸爸過父親節一樣腦袋一片空白」、「跟每年的父親一樣樸實無華呢」。

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