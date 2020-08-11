Galaxy Watch3、Galaxy Buds Live來了　8/21正式在台上市

▲三星將於8/21正式在台上市Galaxy Watch3、Galaxy Buds Live。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

三星電子旗下手錶、藍牙新品Galaxy Watch3、Galaxy Buds Live已於上週揭曉；台灣三星稍早宣布Galaxy Watch3、Galaxy Buds Live即將於8/21正式在台上市。

Galaxy Watch3 智慧手錶將提供三款、兩種尺寸選擇：包括45mm的「星幻黑」、「星幻銀」兩色，建議售價14,500元，以及41mm的「星霧金」，建議售價13,500元；台灣三星指出，凡於10月31日前購買Galaxy Watch3系列，隨貨送無線閃充充電板（建議售價1,990元）。

而Galaxy Buds Live真無線藍牙耳機亦將於8月21日起於各大通路上市，屆時將推出「星霧金」、「星幻白」以及「星幻黑」三色，建議售價5,990元，於10月31日前購買即贈透明保護殼（建議售價590元）。

要注意的是，Galaxy Watch3支援的Android版本為，Android 5.0以上版本、RAM 1.5GB以上版本。另外也支援iPhone 5之後且搭載iOS 9.0以上之機型。Galaxy Buds Live支援Android 5.0以上版本、RAM1.5GB以上版本及 iPhone 7之後且搭載 iOS 10 以上之機型。