三星Galaxy Z Flip 5G 確定8/7在台開賣　單機入手價49,888元

▲Galaxy Z Flip 5G。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

三星電子日前推出了Galaxy Z Flip 5G摺疊手機，而今（29）日確定台灣為首波販售的國家，於8月7日起於全台限定通路正式上市；這次台灣將提供「頑美金」和「頑美灰」雙色選擇，單機建議售價49,888元。

台灣三星指出，消費者舉凡購買Galaxy Z Flip 5G可享多項優惠，像是Galaxy Z星鑽尊榮服務、Galaxy Workshop一對一專屬課程報名資格與登錄送獨家兩年期行動裝置綜合保險；即享「4個月YouTube Premium免費試用」。

此外，凡購買Galaxy Z Flip 5G，可參加「點數雙重尊榮回饋」活動，使用Samsung Pay搭配信用卡消費，自參加日起至2021年12月31日之消費，即享有點數雙重送並可兌換多項好禮。

Galaxy Z Flip 5G搭載了6.7吋O極限摺疊螢幕（Infinity Flex Display），以及三星的超薄可摺式玻璃（Ultra-Thin Glass，UTG），打造纖巧輕薄的精緻造型。經測試，Galaxy Z Flip 5G開闔次數可達20萬次，如以每天翻蓋100次計算可使用5年之久。隱藏無段式轉軸以雙凸輪結構設計，整合三星的抗塵技術，除了可阻擋灰塵與污垢外，手機還能在特定角度範圍內，猶如筆電螢幕般維持多角度展開狀態。

Galaxy Z Flip 5G內建3組鏡頭，雙主鏡頭為超廣角支援123度以及廣角支援1,200萬畫素，前自拍鏡頭則支援1,000萬畫素，裡外皆可拍出高畫質美照。另有多重視窗功能，透過側螢幕面板可拖放欲使用的應用程式，在觀賞影片時，可同步瀏覽社群軟體，亦可將常用的兩個應用程式儲存成應用程式組，方便日後於多重視窗工具列輕觸使用。在手機摺疊時，可透過1.1吋前置快捷視窗查看日期、時間和電池狀態；來電時也不需打開手機，輕鬆接聽或者拒聽來電。

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