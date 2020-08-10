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做環保　北美版Galaxy Note20系列盒裝不再隨附有線耳機

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▲▼Galaxy Note20,S Pen。（圖／記者邱倢芯攝）

▲外國媒體報導指出，北美版的Galaxy Note20系列新機，盒裝中不再附贈有線耳機。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／綜合報導

在印象當中，每當打開新手機盒裝時，除了有手機本體外，有線耳機、充電頭、充電線等配件一定是標配；不過，有外國媒體指出，此次三星電子在北美推出的Galaxy Note20系列新機將不再隨附有線耳機。

事實上，減少不必要的隨附配件，似乎已是手機廠商間的共識；先前就有傳聞指出，Apple今年即將推出的iPhone 12新機，盒裝當中也可能將不會再附贈充電頭。如此一來，一方面不僅可降低手機廠商的成本，另一方面也避免讓消費者手上重複性的產品太多，反而會造成浪費。

根據外國媒體《Cnet》報導指出，三星電子將在北美販售的Galaxy Note20系列新機，盒裝當中將不再隨附有線耳機；有些使用者可能會對此感到不滿，不過仔細想想，自己是否真的需要盒裝當中隨附的有線耳機？

或者是，目前正在使用的耳機能夠繼續沿用，即便盒裝當中隨附耳機，在舊的耳機尚未損壞前，是否也不會拿來使用？《Cnet》認為，新機盒裝當中移除掉某些配件將可以大幅降低電子垃圾的產生。

不過，因為台灣市售版的Galaxy Note20系列目前尚未釋出相關資訊，因此要等到8/13台灣上市記者會當天才能夠確定台灣版的Galaxy Note20系列盒裝內容物為何。

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