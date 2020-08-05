Galaxy Unpacked 2020加場！三星預告Galaxy Z Fold2將於9/1登場

▲三星預告，Galaxy Z Fold2將於9/1登場 。（圖／翻攝自YouTube）

記者邱倢芯／台北報導

三星電子於今（5）日舉辦線上Galaxy Unpacked發表會，會中除了發表了Galaxy Note20/Note20 Ultra、Galaxy Tab S7/S7+、Galaxy Watch3，以及Galaxy Buds Live之外，也同步公佈了摺疊手機Galaxy Z Fold2的部分資訊，並預告Galaxy Z Fold2的詳細資訊將於9/1正式公布。

在今日的活動中，官方先洩露Galaxy Z Fold2將會提供黑與銅二色選擇；而在螢幕上，這次三星加大了手機摺起時的螢幕大小，第一代的Galaxy Fold手機，正面螢幕尺寸為4.6吋，但是三星為了讓Galaxy Z Fold2摺起時更像一台普通手機，因此這次的Galaxy Z Fold2正面螢幕直接拉大到6.2吋。

而在手機攤開後，Galaxy Z Fold2的螢幕則有7.6吋，較Galaxy Fold（7.3吋）大了一些。在內側的螢幕材質上，這次採用了UTG玻璃螢幕。Galaxy Z Fold2的電池容量有4,500mAh。

且這次三星也延續了與精品品牌Thom Browne的合作，將會推出Galaxy Z Fold2 Thom Browne Edition限量聯名款。

▼Galaxy Z Fold2 將會推出與Thom Browne的限量聯名款手機。（圖／翻攝自YouTube）

不過官方這次並沒有針對Galaxy Z Fold2透露多餘的資訊，但是三星預告，將在9/1公布Galaxy Z Fold2摺疊手機的詳細資訊。