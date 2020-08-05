　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

Galaxy Unpacked 2020加場！三星預告Galaxy Z Fold2將於9/1登場

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼Galaxy Z Fold2 。（圖／翻攝自YouTube）

▲三星預告，Galaxy Z Fold2將於9/1登場 。（圖／翻攝自YouTube）

記者邱倢芯／台北報導

三星電子於今（5）日舉辦線上Galaxy Unpacked發表會，會中除了發表了Galaxy Note20/Note20 Ultra、Galaxy Tab S7/S7+、Galaxy Watch3，以及Galaxy Buds Live之外，也同步公佈了摺疊手機Galaxy Z Fold2的部分資訊，並預告Galaxy Z Fold2的詳細資訊將於9/1正式公布。

在今日的活動中，官方先洩露Galaxy Z Fold2將會提供黑與銅二色選擇；而在螢幕上，這次三星加大了手機摺起時的螢幕大小，第一代的Galaxy Fold手機，正面螢幕尺寸為4.6吋，但是三星為了讓Galaxy Z Fold2摺起時更像一台普通手機，因此這次的Galaxy Z Fold2正面螢幕直接拉大到6.2吋。

而在手機攤開後，Galaxy Z Fold2的螢幕則有7.6吋，較Galaxy Fold（7.3吋）大了一些。在內側的螢幕材質上，這次採用了UTG玻璃螢幕。Galaxy Z Fold2的電池容量有4,500mAh。

且這次三星也延續了與精品品牌Thom Browne的合作，將會推出Galaxy Z Fold2 Thom Browne Edition限量聯名款。

▼Galaxy Z Fold2 將會推出與Thom Browne的限量聯名款手機。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼Galaxy Z Fold2 。（圖／翻攝自YouTube）

不過官方這次並沒有針對Galaxy Z Fold2透露多餘的資訊，但是三星預告，將在9/1公布Galaxy Z Fold2摺疊手機的詳細資訊。

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
杜拜飛往印度班機「衝出跑道斷2截」　191乘客傷亡不明
邱瓈寬替羅霈穎寫「人生告別信」：我畢業了我先躺下
宣布了！美國制裁11名中港官員　包括林鄭月娥
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

Android版隔空傳檔功能終於來了！Google、三星手機今天起搶先用

《Tomorrowland》登上Apple Music　帶你重溫2020電子音樂界盛事

三星釋邀請函　預告Galaxy Note20系列8/13在台亮相

熊大8/8生日快樂！粉絲見面會登場　「BROWN X Duncan」限定貼圖8/11上架

重新定義拍電影規格　《怪胎》導演親解iPhone影片如何躍上大螢幕

iPhone 12螢幕照片再度流出！　SIM卡插卡處可能移至音量鍵下方

三星Note 20給韓國人驚喜！　當地另推三款神秘限定美色

HTC VIVE攜手Verizon Media　跨界大玩VR時裝秀《The Fabric of Reality》

瘦子刺青留乾淨右手「給未來的家庭」　自信：我會是世界上最好的爸爸！

米可白證實離婚！「不捨」終結6年婚　「到現在仍然無法用『前夫』來稱呼他」

劉品言《婆婆》「本色出演」遭憂「嫁得出去嗎」　黃姵嘉自認聽話媳婦..鍾欣凌搖頭：怎麼可能

情趣用品掉一地！女店員調監視器　見等身娃娃「轉身看鏡頭」嚇壞

林志穎在岳父前承認「跟前任聯絡過」　媽媽一聽是林心如：以為是謠言！

于美人為羅霈穎準備甜點、化妝品　談到她愛漂亮..哭到說不出話了

神演奏玩命關頭《See You Again》　嗩吶送行版網讚：玩命關「頭七」

未戴口罩硬闖公車！遭司機拒載 婦人咆哮踹警「企圖奪槍」遭壓制

毛孩太吵...她煩躁問「誰要洗澡」 下秒2汪躲回角落...網：這招太神

熱議！鳴笛救護車vs.斑馬線行人　路權矛盾對決...網：車禍肇責算誰

Android版隔空傳檔功能終於來了！Google、三星手機今天起搶先用

《Tomorrowland》登上Apple Music　帶你重溫2020電子音樂界盛事

三星釋邀請函　預告Galaxy Note20系列8/13在台亮相

熊大8/8生日快樂！粉絲見面會登場　「BROWN X Duncan」限定貼圖8/11上架

重新定義拍電影規格　《怪胎》導演親解iPhone影片如何躍上大螢幕

iPhone 12螢幕照片再度流出！　SIM卡插卡處可能移至音量鍵下方

三星Note 20給韓國人驚喜！　當地另推三款神秘限定美色

HTC VIVE攜手Verizon Media　跨界大玩VR時裝秀《The Fabric of Reality》

全台只有這2家門市！馬辣火鍋新推「下午茶」　哈根達斯與甜點都能吃到飽

黎巴嫩爆炸增至154死　歐洲理事會主席「既震驚又傷心」…將親赴貝魯特

中職／統一獅挑戰新高5連勝　最強索沙出馬把關

史上首次個資疑遭爆料！　2注頭獎得主最晚「3個月現身」

Sacai X Nike新聯名逼人包色！「黑魂」質感爆棚、「湖人紫金」球迷必收

川普在愛荷華州還贏3趴　CNN分析：拜登領先差距很有限

世貿聯誼社烤鴨還吃得到！原廚師團隊留任「世貿名人坊」

中職／兄弟想止敗卻遇天敵卡本特　羅傑斯隔3個月再戰樂天

鄧福如剪短頭髮了！　曝光新造型哀號「不要太嚴苛」…二伯秒懂：完全認同

民眾退房隔天…蘭潭飯店秒來電索賠「清潔費5萬！」　傻眼上網求救

太硬不行！E奶爆乳妹最愛油肚 「試摸」肉肉男：我要用色誘之術

3C家電熱門新聞

父親節撿一波3C便宜　小米、華為都有折扣

Pixel 5和Pixel 4a 5G預購日期走光！　可望在10月8日開賣

智慧型電視的逆襲！　Apple TV、Roku等串流媒體設備漸漸不夯了

安卓版AirDrop三星與Pixel搶先用

iMac新設計概念曝！　搭載巧控鍵盤與無線充電巧控滑鼠

國外Pixel 4系列再度賣到缺貨！　台灣官網祭出Pixel 4限時8折

iPhone「鍵盤往下一拉」選字神功能！果粉讚爆

iPhone 12螢幕照片再度流出！　SIM卡插卡處可能移至音量鍵下方

三星Note 20給韓國人驚喜！　當地另推三款神秘限定美色

iPhone 12要來了！首發價格曝光

3C達人5招教你破解山寨AirPods

Galaxy Note20系列8/13在台亮相

果粉注意！換上ARM心臟的蘋果Mac　最快明年春亮相

熊大8/8生日快樂！粉絲見面會登場　「BROWN X Duncan」限定貼圖8/11上架

更多熱門

相關新聞

三星Galaxy Note20系列亮相

三星Galaxy Note20系列亮相

三星電子於今（5）日舉辦Samsung Galaxy Unpacked 2020，並在活動當中公布Galaxy Note20與Galaxy Note20 Ultra新機，值得注意的是，今年開始進入5G網路轉換期，因此兩款新機為了符合各市場的網路需求，因此除了5G版手機外，都各自再推出純4G的版本。

三星Galaxy Z Flip 5G 確定8/7在台開賣　單機入手價49,888元

三星Galaxy Z Flip 5G 確定8/7在台開賣　單機入手價49,888元

三星推8TB固態硬碟870 QVO

三星推8TB固態硬碟870 QVO

Galaxy Z Flip 5G外觀搶先看

Galaxy Z Flip 5G外觀搶先看

三星Galaxy Z Flip 5G搶先亮相

三星Galaxy Z Flip 5G搶先亮相

關鍵字：

三星電子Galaxy Unpacked 2020Galaxy Z Fold2摺疊手機Thom Browne

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

杜拜飛印度班機　衝出跑道斷兩截

男埔里酒駕　拖行2歲女童輾斃

獨／黑幫抖出澎恰恰自爆破產內幕！警恐淪「免費保鑣」

天才少女年薪655萬　網一看：好正！

快訊／羅霈穎移靈至民權東路！

308萬→5676萬　非買不可？台南透天厝法拍　屋主加價18倍得標

山下智久外帶17歲正妹入浴照曝光

即／美擬制裁中官員　包括林鄭月娥

于美人淚崩哭訴羅霈穎魂魄躁動　連擲三聖筊「成功說服羅妹妹」

樹林21歲警被撞死後器捐　基層憤慨說出「悲劇的真相」

車行祭優惠！他湊到「40萬三倍券」卻遭拒

媽媽產前腹中胎兒怪怪的！出生後醫驚呆：23年沒見過

邱瓈寬替羅霈穎寫「人生告別信」：我畢業了我先躺下

謝承均出現《炮仔聲》片頭413集！網揪關鍵：創新歷史

高三男冷血預謀殺同學！瞄準脖子拔刀索命

更多

最夯影音

更多
瘦子刺青留乾淨右手「給未來的家庭」　自信：我會是世界上最好的爸爸！

瘦子刺青留乾淨右手「給未來的家庭」　自信：我會是世界上最好的爸爸！
米可白證實離婚！「不捨」終結6年婚　「到現在仍然無法用『前夫』來稱呼他」

米可白證實離婚！「不捨」終結6年婚　「到現在仍然無法用『前夫』來稱呼他」

劉品言《婆婆》「本色出演」遭憂「嫁得出去嗎」　黃姵嘉自認聽話媳婦..鍾欣凌搖頭：怎麼可能

劉品言《婆婆》「本色出演」遭憂「嫁得出去嗎」　黃姵嘉自認聽話媳婦..鍾欣凌搖頭：怎麼可能

情趣用品掉一地！女店員調監視器　見等身娃娃「轉身看鏡頭」嚇壞

情趣用品掉一地！女店員調監視器　見等身娃娃「轉身看鏡頭」嚇壞

林志穎在岳父前承認「跟前任聯絡過」　媽媽一聽是林心如：以為是謠言！

林志穎在岳父前承認「跟前任聯絡過」　媽媽一聽是林心如：以為是謠言！

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面