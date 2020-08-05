三星Galaxy Note20系列亮相　大小尺寸都有4G、5G選擇

▲三星發表Galaxy Note20（右）Galaxy Note20 Ultra（左）。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

三星電子於今（5）日舉辦Samsung Galaxy Unpacked 2020，並在活動當中公布Galaxy Note20與Galaxy Note20 Ultra新機，值得注意的是，今年開始進入5G網路轉換期，因此兩款新機為了符合各市場的網路需求，因此除了5G版手機外，都各自再推出純4G的版本。

▼Galaxy Note20與Galaxy Note20 Ultra規格表。（表格／記者邱倢芯整理，點圖可放大）

Galaxy Note20 Ultra搭載了曲面6.9吋O極限全螢幕、Dynamic AMOLED 2X螢幕，並支援120Hz畫面更新率；Note20 Ultra提供了12GB RAM、128/256/512GB ROM選擇，支援記憶卡擴充功能，最高可擴充至1TB。

在鏡頭配置上，Galaxy Note20 Ultra主鏡頭搭載了1億800萬畫素廣角鏡頭（F1.8）、1,200萬畫素超廣角（F2.2）、1,200萬畫素望遠（F3.0），並配有5倍混合光學變焦、最高50倍超高倍變焦，支援雷射自動對焦功能；前置鏡頭搭載1,000萬畫素（F2.2）自拍鏡頭。

▼Galaxy Note20 Ultra銅、白、黑三色。（圖／記者邱倢芯攝）

Galaxy Note20則是搭載了平面6.7吋O極限全螢幕、Super AMOLED螢幕。提供了8GB RAM、128/256GB ROM選擇，不過Galaxy Note20並不支援記憶卡擴充。

在鏡頭配置上，Galaxy Note20主鏡頭搭載了1,200萬畫素廣角鏡頭（F1.8）、1,200萬畫素超廣角（F2.2）、6,400萬畫素望遠（F2.0），並配有3倍混合光學變焦、最高30倍超高倍變焦，並不支援雷射自動對焦功能；前置鏡頭搭載1,000萬畫素（F2.2）自拍鏡頭。

▼Galaxy Note20銅、綠、灰三色。（圖／記者邱倢芯攝）

Galaxy Note20系列所搭載的S Pen，尺寸為5.8 x 4.35 x 105.08mm，重量則為3.04g。

兩款手機這次的處理器將可能會高通 Snapdragon S865+或三星Exynos 9830，至於每個國家市場的Galaxy Note20與Galaxy Note20 Ultra會搭載哪一顆處理器，就要端看各市場的需求而定。

這次三星所推出的Galaxy Note20與Galaxy Note20 Ultra皆會提供4G與5G兩種版本選擇，且都將支援Wi-Fi 6功能；不過根據官方指出，5G版本的Galaxy Note20與Galaxy Note20 Ultra雖然支援sub-6與mmWave，不過仍會視各市場電信商所提供的網路服務，在提供的網路技術支援上會有所調整。

至於在顏色選擇上，Galaxy Note20將推出銅（Mystic Bronze）、綠（Mystic Green），以及灰（Mystic Grey）三色；Galaxy Note20 Ultra則將會推出銅（Mystic Bronze）、白（Mystic White）、黑（Mystic Black）三色選擇。

三星推出首款主動降噪藍牙耳機Galaxy Buds Live

除了Galaxy Note20與Galaxy Note20 Ultra外，三星電子這次也推出了Galaxy Buds Live藍牙耳機，其外觀有別於以往的藍牙耳機產品，外型有如豆子一般可愛，而充電外殼則像是珠寶盒一樣的設計。Galaxy Buds Live將推出銅、白、黑三色選擇。

▲▼Galaxy Buds Live。（圖／記者邱倢芯攝）

這款耳機是三星首度搭載主動降噪功能的藍牙耳機產品，號稱最多可降低97%的火車、公車等低頻噪音。其搭載了AKG調教12mm驅動單體、三麥克風設計（2外部波束成形＋1內置麥克風），無論是聽音樂、通話體驗都能大幅提升。

Galaxy Buds Live最長擁有29小時電池續航力，充電5分鐘即可暢聽一小時的音樂。值得注意的是，Galaxy Buds Live支援三星手機的音樂分享功能，使用者可以跟擁有Galaxy Buds耳機的好友共同分享音樂。

Galaxy Watch3強化你的個人行動體驗

近年來健康意識抬頭，穿戴式裝置的需求也隨之攀升；三星電子再度升級智慧手錶產品，推出了Galaxy Watch3。Galaxy Watch3不僅搭載了齊全的健康、運動追蹤功能，外觀設計也相當出眾，可滿足渴望有效運用時間的使用者。

這次Galaxy Watch3推出了41mm、45mm兩種尺寸；另外也將提供鈦金屬版本。

▼Galaxy Watch3有41mm（左）、45mm（中、右）兩種尺寸。（圖／記者邱倢芯攝）

平板更新 S7、S7+亮相

這次三星電子也同步推出了Galaxy Tab S7與S7+平板電腦；Galaxy Tab S7與S7+是三星首款5G平板電腦（亦提供Wi-Fi、LTE版本），搭載了高通Snapdragon S865+處理器。兩款平板將推出6GB+128GB/8GB+256GB版本，最高支援1TB的擴充。

▼Galaxy Tab S7與S7+皆搭載高通Snapdragon S865+處理器。（圖／記者邱倢芯攝）

Galaxy Tab S7搭載11吋LTPS TFT螢幕，電池容量為8,000mAh，支援45W閃電快充、側邊指紋辨識。Galaxy Tab S7+則是搭載了12.4吋sAMOLED螢幕，電池容量達10,090mAh，支援45W閃電快充、光學指紋辨識。

官方預告，Galaxy Watch3與Galaxy Buds Live將自2020年8月6日起於特定地區上市；而Galaxy Note20系列與Galaxy Tab S7系列，預計將於2020年8月21日起於特定市場開賣；目前皆尚未能得知台灣是否為這些新品首波發售的國家。