三星釋邀請函　預告Galaxy Note20系列8/13在台亮相

▲Galaxy Note20與Galaxy Note20 Ultra將於8/13正式在台亮相。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

三星電子Galaxy Note20系列新機於本週亮相，不過當時未能確定台灣何時會推出Galaxy Note20與Galaxy Note20 Ultra兩款新機。而台灣三星稍早釋出邀請函指出，Galaxy Note20系列將於8/13在台亮相。

這次三星電子推出的Galaxy Note20 Ultra搭載了曲面6.9吋O極限全螢幕、Dynamic AMOLED 2X螢幕，並支援120Hz畫面更新率；Note20 Ultra提供了12GB RAM、128/256/512GB ROM選擇，支援記憶卡擴充功能，最高可擴充至1TB。

在鏡頭配置上，Galaxy Note20 Ultra主鏡頭搭載了1億800萬畫素廣角鏡頭（F1.8）、1,200萬畫素超廣角（F2.2）、1,200萬畫素望遠（F3.0），並配有5倍混合光學變焦、最高50倍超高倍變焦，支援雷射自動對焦功能；前置鏡頭搭載1,000萬畫素（F2.2）自拍鏡頭。

而Galaxy Note20則是搭載了平面6.7吋O極限全螢幕、Super AMOLED螢幕。提供了8GB RAM、128/256GB ROM選擇，不過Galaxy Note20並不支援記憶卡擴充。

在鏡頭配置上，Galaxy Note20主鏡頭搭載了1,200萬畫素廣角鏡頭（F1.8）、1,200萬畫素超廣角（F2.2）、6,400萬畫素望遠（F2.0），並配有3倍混合光學變焦、最高30倍超高倍變焦，並不支援雷射自動對焦功能；前置鏡頭搭載1,000萬畫素（F2.2）自拍鏡頭。

兩款新機皆有推出純4G與5G版本，在8/13當天也將公布台灣究竟會上市何種版本，也有可能純4G與5G版本皆會在台灣推出。此外，當天也將同步公布新機售價，以及台灣確切的上市日期。

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