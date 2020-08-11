「優衣庫活春宮」女主角一出道就掰了！被掃黃盯上…真人身分揭曉

▲「優衣庫活春宮」女主角出道是假。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

北京三里屯一間優衣庫（Uniqlo）5年前出現一對年輕男女，2人在試衣間裡上演四腳獸，還拿出手機自拍啪啪過程，激戰影片PO網後瞬間掀起輿論巨浪。當時，還是大學生的女主角甚至一度傳出精神崩潰，萌生輕生念頭。近日，她被傳以歌手身分出道，甚至以「優衣庫女主角」為主打。11日，大陸官方罕見發文揭真相。

大陸打黃掃非工作小組辦公室11日10點39分發文澄清指出，近日，網傳「優衣庫」不雅影片女主角復出進行演出，全國「掃黃打非」辦對此組織核處。

經查，這是一起典型的利用「優衣庫」不雅影片女主角進行宣傳炒作牟利的惡性事件。涉事女演員張某莉，並非「優衣庫」事件當事人，「馬伊娜」也非事件女主角姓名。目前，廣東、江西「掃黃打非」部門已組織對涉事人員及其幕後推手開展調查，嚴肅查處違法違規行為。

對此網友怒了，「女主角真慘，隔幾年就被翻出來消費」、「女演員請封殺」、「還有人利用這個名頭賺錢，服氣」、「這還有人假冒」。

▲網傳出道海報。（圖／翻攝自微博）

一對年輕男女2015年間在北京三里屯的優衣庫上演活春宮，2人當時在試衣間用後入式大戰，而男方也拿出手機自拍助興，作風相當大膽。

事件曝光後，大陸網友展開瘋狂肉搜，很快就找到片中的男女主角。女生名叫余藝，男生則是侯天旭，2人當時都是北京聯合大學商務學院的學生。

根據隨後曝光的對話，女方否認雙方是情侶關係，只是初次見面聊了一會，就情不自禁發生關係，自己也沒想到影片會外流，甚至因輿論壓力萌生輕生念頭。

當時該事件甚至震撼外國媒體，包括CNN、《每日郵報》等都大幅報導。一開始有網友認為是優衣庫在炒作，但很快被官方聲明澄清。

沒想到，她上月以歌手身分出道，取藝名為「馬伊娜」，更自稱是優衣庫女主角，演出費約落在5萬至8萬人民幣（約新台幣21至34萬元）。

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