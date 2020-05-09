溫柔五月天　黃偉哲表揚台南市62位年度「最家女主角」

▲台南市政府場舉辦「最家女主角」母親節感恩表揚活動，黃偉哲市長親自頒發獎牌，以台南盛產的火鶴（乎好）花代替康乃馨致贈給62位母親代表，表揚其無私的奉獻。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府9日上午在永華市政中心2樓中庭廣場舉辦「最家女主角」母親節感恩表揚活動，以精簡隆重的儀式分流領獎、實施實名制並載口罩入場，落實各項防疫措施，黃偉哲市長親自頒發獎牌，以台南盛產的火鶴（乎好）花代替康乃馨致贈給62位母親代表，表揚其無私的奉獻。

社會局在活動現場貼心設置「愛的星光閃耀」棚拍，由專業攝影師為媽媽們和全家人一起留下美好回憶，記錄美好時刻。

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黃偉哲市長說，溫柔堅毅的母愛無法比較，母親都是家人心中的最佳女主角，是支撐整個家庭安定而溫暖的力量。此次受表揚的媽媽代表年紀最輕為29歲，最年長為91歲，62位母親代表的產生，代表五種不同生活境遇、背景，卻有著相同堅毅的心；有照顧家中身心障礙子女的「慈萱媽媽」7位、秉持原住民族傳統負擔家計的「原住民Ina（伊娜／媽媽）」2位、母兼父職自強不息的「自強媽媽」7位、替代父母養育孫姪甥子女及寄養家庭的「慈馨媽媽」8位及熱心公益教養兒女深獲好評的「慈暉媽媽」38位。

此次代表獲獎的媽媽，背後都有一段令人感動的故事：「慈暉媽媽」蘇紗女士已年過9旬，三代同堂熱絡出席表揚大會。蘇女士一生勤儉持家重視家庭倫理教育，以身教代替言教，茹苦含辛撫育一子七女長大成家立業，子女皆能恪遵教誨，貢獻己力回饋社會。蘇女士在鄰居眼中，古道熱腸、熱心公益不求回報，其服務精神令人敬佩。

而最年輕的29歲「慈馨媽媽」林姿吟小姐，兄長過世留下姪女3人，皆由林小姐監護並負起養育責任，她為維持生計，由計程車業轉為開起大貨車以增加收入，每晚南奔北跑，奔波之隙一定親自陪伴姪女，用心關懷照顧。姪女們在校品學兼優，在家會主動分工分擔家務，不讓林小姐擔心。林小姐說，看著乖巧懂事的姪女們除了心疼也深感安慰，雖然工作與家庭兩頭燒，但若姪女們能身體健康、平安快樂地成長，一切的辛勞都值得了。

黃偉哲市長非常感謝在家庭、職場、社會努力與貢獻的女性，看到每個媽媽代表的故事，非常感動也感到敬佩。台南市社會局是每位媽媽的後盾，積極推動各項家庭政策，讓身處各個階段中的媽媽都能得到最需要的幫助，有經濟、就業、生育等津貼，有托育家園、托嬰中心支持，有親子悠遊館增進親子活動，有特殊家庭扶助、早療通報及居家喘息等福利服務，市府團隊會繼續努力不懈，建立一個溫暖、友愛、友善的宜居大台南。

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