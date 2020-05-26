Uniqlo擬夏天開賣涼感口罩　定價1千日圓「材質與AIRism相同」

▲Uniqlo將於今夏開賣涼感口罩。（圖／達志影像／美聯社）

記者康心禹／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐，日本服裝品牌UNIQLO（優衣庫）現在也涉足口罩業務，計畫今年夏天於旗下門市與網路上販售口罩，口罩的材質與AIRism涼感衣相同，透氣性好、夏天戴也不悶熱，目前價格未定，但預計會在1000日元左右（約新台幣280元）。

據《日經中文網》報導，UNIQLO認為，雖然日本的疫情逐漸趨緩，各地區的緊急狀態已經陸續解除，但民眾對於口罩的需求依然很大。

UNIQLO母公司迅銷集團（FAST RETAILING）董事長柳井表示，口罩將使用與涼感衣「AIRism」一樣的材質，具有散熱和透氣的功能、速乾性高，出汗也可以保持清爽，口罩將在UNIQLO的店鋪和線上銷售。

迅銷集團先前一直否認有參與口罩業務，柳井在4月的財報說明會上也提到，「比起口罩，應更加透過服裝來做貢獻。」然而，他改變了方針，「顧客對於口罩的呼聲最高！」AIRism在全世界的年銷量近1億件，在中國和東南亞等地生產，迅銷考慮將其一部分轉用於口罩。

自2月爆發新冠病毒疫情以來，日本國內的口罩持續短缺，4月隨著夏普（SHARP）的加入等，供應量有一定程度增加，但口罩依舊缺貨。

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