「Uniqlo活春宮」女主5年後又有新片！25歲無P近照曝…網抓重點：爸爸是誰

▲Uniqlo試衣間活春宮女主5年後容貌大變。（圖／翻攝自網路）

記者鄭思楠／綜合報導

5年前大陸北京三里屯優衣庫（Uniqlo）的「試衣間活春宮」當年轟動一時，可謂無人不知無人不曉。性愛影片遭PO上網後，在網路瘋傳許久。女主角也成為了網友的關注對象，有傳言她當時甚至因為輿論想要輕生，事隔5年後，再度傳出了「新片」，容貌大變樣甚至已經懷孕，從清純變得愈發美艷。

即便現在已經過去了很多年，但一旦提起此事，依舊能在網路上掀起「驚濤駭浪」，有網友發現，曾經的那位「Uniqlo女主」如今在抖音出現，也開始了自己新的生活，不僅如此，她居然還懷孕了，並挺著大肚子跳舞。網傳的近照中，她從清純變得比較成熟，也比以往更加白皙漂亮。

▲余藝自拍照。（圖／翻攝自網路）

當時Uniqlo嘿咻自拍事件，甚至震撼外國媒體，包括CNN、《每日郵報》等都大幅報導。一開始有網友認為是Uniqlo在炒作，但很快被官方聲明澄清。

隨後經過大陸網友肉搜，很快就找到事件男女主角。女生名叫余藝，男生叫侯天旭，當時都是北京聯合大學商務學院的學生。之後，疑似女主角與閨蜜的對話也外洩，她否認兩人是情侶關係，只是初次見面聊了會天，就情難自禁。

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