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社會 社會焦點 保障人權

他開會氣噗噗噘嘴遭甩一巴掌　女住戶要賠20萬反控：這是性騷擾

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記者黃翊婷／新北報導

高姓男子2018年4月22日在社區的住戶會議上，因為錄影拍攝開會過程與葉姓女子發生口角，憤而做出斜眼怒視、噘嘴等動作，沒想到竟然遭當眾甩了一巴掌，實在氣不過，這才決定提告求償20萬1460元。不過，葉女挨告之後反咬高男的舉動是在性騷擾，但新北地院法官不採信，最終判她應賠償3460元較為適當，全案仍可上訴。

手掌,掌紋,手心。（示意圖／ETtoday資料照）

▲高男指控葉女當眾打他巴掌。（示意圖／ETtoday資料照，下同）

高男在判決書中主張，之所以想在會議上錄影，是因為葉女有過私下磋商事務的行為，結果這個舉動成了兩人口角的導火線，「我為了對她干擾拍攝的行為表達不悅，進而斜眼怒視並噘嘴」，沒想到下一秒就遭當眾甩巴掌，導致左側臉頰紅腫、口腔內側出血，左耳也出現耳鳴的現象，口腔疼痛超過一週，影響到日常生活以及工作，晚上也無法順利入睡，因此決定提告求償1460元的醫療費以及20萬元精神慰撫金。

葉女則反駁，高男聲稱遭掌摑受傷，卻沒有提出具有專業判斷的診斷證明書，照片也無法確認是在哪裡拍的，況且如果當下真的有受傷，為何不當場檢視，也沒有立即前往醫院檢查，而是在案發數日之後才去就診，或許上述傷害根本是他本身的身、心理因素或其他外力介入造成。

▲▼手機,滑手機,電話,行動裝置。（圖／記者孫于珊攝）

▲葉女試圖干擾高男拍攝，雙方因此發生口角。

葉女強調，縱使她有揮手導致高男受傷，但對方在眾目睽睽之下故意噘嘴戲弄，使一般人感到不悅、輕蔑，主觀上足以認為有性騷擾的感知，她只是在不法侵害繼續狀態中防衛自己的人格權，理應不用負擔賠償責任，就算真的要賠，求償20萬元也不合理，希望法官予以酌減。

對此，新北地院法官調閱會議當時的監視攝影畫面，的確有看到葉女伸手揮擊，也錄到一聲清晰的巴掌聲，加上她曾在偵訊時坦承動手，又有7張傷勢照片為證，於是認定這部分是事實；至於性騷擾部分，考量到噘嘴這個動作只是在表達個人情緒，並未違反他人意願，也不是與性或性別有關的行為，因此難以認定構成性騷擾，最後衡量雙方經濟狀況、受侵害程度等因素，裁定她應賠償3460元較為適當，其餘部分駁回，全案仍可上訴。

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