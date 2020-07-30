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「小考63分」留美女師叫小四女掌嘴200下　母：還說要大力不能像打蚊子

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記者黃翊婷／綜合報導

曾在台南某安親班任教的林姓女老師去年1月被爆出體罰10歲女童，只因為孩子小考考了63分，就要求自打嘴巴200下。雖然林女挨告之後反駁掌嘴次數只有50下，但刑事方面仍被依成年人故意對兒童犯傷害罪判處拘役45日，得易科罰金4萬5000元；民事方面則被判應賠償家長20萬1185元。

▲李姓家長po臉書社群指女兒因小考考不好被安親班老師體罰，要女兒自打巴掌200下。畫面經變色處理。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲女童家長公開受傷畫面。照片經變色處理。（圖／翻攝自臉書社團「我住台南安南區」）

女童母親2019年1月5日在臉書社團「我住台南安南區」PO文爆料，指稱就讀小學四年級的女兒因為小考考了63分、65分以及73分，就被留美回來的老師要求自打嘴巴200下，「還說要大力一點，不能像打蚊子一樣」。文章一公開立即掀起網友熱議，紛紛留言痛批老師，「留美回來的教書水準這樣而已喔」、「很難想像打200個巴掌，超虐待的」。

事後家長決定驗傷提告，刑事方面經台南地院審理，依成年人故意對兒童犯傷害罪判處林女拘役45日，得易科罰金4萬5000元確定。

民事方面，家長在判決書中主張，林女認為女兒學習態度不佳，先是要求掌嘴50下，接著又以力度過輕微由，要求重新掌嘴50下共3次，前後加一加一共打了200下嘴巴，就醫檢查確認造成臉部鈍傷，「她當時才10歲，因為年幼及信賴老師，卻不幸受到這樣的傷害，在同學面前被要求掌嘴，嚴重損害自尊，事發之後夜夜難以入睡，經常做惡夢、哭鬧驚醒，也畏懼再上安親班，無法適應群體生活」。

▲▼國小教室（示意圖／取自Pixabay）

▲女童從此害怕上安親班。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

家長心疼表示，為了安撫女兒，夫妻倆半夜得定時起床檢查，長期下來導致全家人精神狀況都陷入谷底，「我們曾想幫女兒轉校，但一直被拒絕，後來好不容易找到新的安親班，卻因為這件事情讓她飽受老師、同學的異樣眼光，身心承受極大的煎熬」，因此決定提告求償精神慰撫金3人各20萬元，以及醫療費用1185元。

對此，林女辯稱，對於管教不當的事已經誠摯認錯，但體罰的出發點是希望女童成績變好，並非出於惡意，而且只有罰一次，自打嘴巴的次數應該是50下，不是200下，況且爸媽聲稱感受到各方壓力，卻沒有舉證，希望法官能酌減賠償金額。最後，台南地院法官判林女應賠償女童及家長20萬1185元較為適當。

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