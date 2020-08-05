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氣外遇夫談判熱水瓶砸花臉　酒店妹全面開吉「警一句話」嗨喊YES

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記者黃翊婷／綜合報導

台南林姓女子不滿葉姓丈夫外遇，相約談判還遭熱水瓶砸臉，氣得衝到派出所報警，她自稱沒有學過法律，但只要是可以告的，不論民事還是刑事都要告，後來聽警員說明傷害罪最高可判處5年有期徒刑，一時沒忍住，就在派出所內大喊一聲「YES」，接著自行前往醫院驗傷。

▲▼ 酒店 。（圖／記者張一中攝）

▲林女不避諱談論在酒店上班這件事，但她堅持要對施暴的丈夫提告。（示意圖／記者張一中攝，與本案無關）

根據《自由時報》報導，林女聲稱在八大行業上班，與離過婚、有兩個孩子的葉男共組家庭，沒想到對方竟然搞外遇，還帶其他女子去住溫泉旅館，5日凌晨3時許兩人相約談判，卻遭拳頭、熱水瓶狂毆，導致她臉部掛彩，這才氣得決定提告。

沒有讀過法律也不熟法條的林女希望「全面提告」，並頻頻詢問刑期等相關問題，最後得知傷害罪最高可判處5年有期徒刑，竟然開心到在派出所內大喊一聲「YES」。

雖然還不知道林女是否能順利提出告訴，但依據全國法規資料庫網站資料顯示，傷害罪也就是刑法第277條規定，「傷害人之身體或健康者，處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。犯前項之罪，因而致人於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑。」

然而，實務上重判5年的案例並不多見，先前台中一名女子遭惱羞成怒的男友拿酒瓶猛捅下體，一個多月後又被打到近乎崩潰，連包包和手機也被搶走，後來順利報警並提告，男方除了強制性交罪被判處3年4月之外，2條傷害罪的部分也只各判處2月、4月有期徒刑。

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