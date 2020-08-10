　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

怪男搭捷運「腿開開狂抖」！見老婆露尷尬貌　他霸氣護妻怒瞪…下秒竟遭重摔

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲捷運,捷運車廂,捷運示意圖。（圖／記者季相儒攝）

▲于男與王男因「抖腳騷擾」在捷運車廂內大打出手。（圖／記者季相儒攝）

記者陳羿妏／台北報導

捷運新蘆線車廂內去年7月30日爆發一起毆打事件！一名于姓人夫見妻女受到隔壁座位的王姓男子「抖腳騷擾」，怒瞪對方，結果雙方竟於車廂內大打出手，于男因此腿部骨折。對此，王男聲稱當下是正當防衛，不過法官認為「防衛過當」，依傷害罪將王男判刑3月，得易科罰金18萬元。

判決指出，于男與妻女在南勢角站上車，準備前往中正紀念堂，見有空座位，他趕緊讓妻女先坐下，自己則是站著，同一時間，王男剛好也搭乘該車次，見于妻旁有空位，以大字型開腿樣直接坐下，且不顧旁人眼光，瘋狂抖腳，而于男見妻女深感不舒服，便怒瞪王男；孰料，王男見狀，起身嗆聲「看什麼」，雙方相互質問後，當場開打。

于男先出拳打算朝王男頭部揍下，結果王男直接架住他的手，鉤腿掃倒他，害他當場摔在地板上，腿部因此骨折，事後，2人互告傷害，不過案經台北地檢署調查後，檢方認定2人皆出手，不過，于男揮拳未造成王男受傷，而監視器影像裡拍下于男被摔後，走路明顯有一拐一拐的樣子，因此認定王男涉傷害罪，依法將其起訴，至於于男則不起訴。

王男矢口否認傷害犯行，辯稱是身材高壯的于男先動手，他的行為僅是正當防衛，于男的傷也不是他造成的；王男辯護人則稱「王男於捷運上抖腳，或是伸手放在他人座位椅背上的位置，雖然會造成他人的不快，但不能因為我們生活環境中有弱勢或精神障礙的人不合常規的舉止令人不快，就表示有權利攻擊他」，強調王男是見于男先出手，才會順勢將對方往前方摔，此行為確實是正當防衛。

法官調查後認為，王男客觀上確實無忍受于男攻擊的義務，且面對于男揮拳，王男緊急將對方抱住也算是正當防衛，不過，案發當時為捷運車廂內，仍有其他乘客，王男其實大可高聲求助，不至於要用摔倒在地的方式脫困，致于男受傷，因此認定王男行為確實「防衛過當」，最終審酌後依傷害罪，判王男3月徒刑，得易科罰金18萬元。


【更多新聞】

新北4釣客出海夜釣！突遇「3公尺恐怖大浪」翻船…釀2失蹤　今早疑尋獲1遺體

卸任57天韓國瑜近況曝光！眼尖韓粉一看「背影照」嗨爆…瘋喊：市長我想你

夫妻大吵後…老婆15F墜下慘死！「出租9個月」變凶宅　老公賠房東187萬

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
快訊／黎巴嫩大爆炸...總理宣布「內閣總辭」　衛生部長證實了
野生蔡依林現身農禪寺！　往下一看…緊身上衣「炸出超兇深溝」
快訊／國軍支援口罩生產爆內鬼　中校偷走至少6000片
耍帥挑釁棕熊！男孩被撕成碎屍「揉成一顆肉泥球」...慘死動物
米克拉颱風襲來　全台22縣市明「停班停課」懶人包一次看
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／恐怖惡夢！富商遭控夜店下藥性侵...辣妹下體鑑定結果「精液另有其人」

快訊／國軍支援口罩生產爆內鬼　中校督導產線「螞蟻搬象」偷走至少1箱6千片

板橋公寓驚傳水塔下毒！女住戶「洗澡臭爆」差點喝下水　報警怒告頂樓屋主

大貨車右轉「輾斃女騎士」！司機下車一看…死者竟是高中同學

科技新貴騙吃8女「背景揭密」！長髮妹4年被吸乾…見Line「神秘群組」崩潰

快訊／颱風掀大浪！綠島3潛水客離岸50公尺溺水　海巡急出動

高雄國際花卉園區焦屍身分曝　前妻：他多次傳訊息想輕生

「野馬」跑車闖紅燈撞翻小貨車　桃園春日路不到10小時2起翻車事故

分手後想啪遭拒…高雄男惱羞「狠砍女高中生25刀」！削掉頭皮、斷2指下場曝

講完「你自己看著辦」國中女墜4樓重傷　全家前一天還在社區歡唱

鄧紫棋「鐵肺一吼」陳偉霆秒拔耳機！　diss模仿她的學員：感覺在照哇哇鏡ＸＤ

曹西平淚憶羅霈穎：演藝圈第一個朋友..　王思佳帶妝怕不莊重「沒畫她才會罵你」

9百多間套房月租金600萬收到煩　逢甲房東直接打造「自動收租機」

于美人8個月沒見羅霈穎嘆：再見面就是來生..　Makiyo曝冥誕趴進度「陪羅姐陪到底」

信套路林媽媽「偷倒高粱進咖啡」！　兩人聯合「演酒醉」騙林志穎ＸＤ

馬桶水消太慢卻「沒異物堵塞」！　吸盤也沒用...加一條管線秒解決

楊繡惠走出羅霈穎靈堂淚崩　哽咽：豬大哥在那邊可以照顧她

屏東女駕駛龜速撞菜攤遮陽傘！　捲走阿嬤「1000元+5顆大南瓜」

澎湖跳島新玩法！坐遊艇遊4站 現撈鮮蚵、超巨龍蝦泡麵直接吃

取消機車左轉！騎士北市爭路權　號召無限待轉塞爆...網反應兩極

獨／恐怖惡夢！富商遭控夜店下藥性侵...辣妹下體鑑定結果「精液另有其人」

快訊／國軍支援口罩生產爆內鬼　中校督導產線「螞蟻搬象」偷走至少1箱6千片

板橋公寓驚傳水塔下毒！女住戶「洗澡臭爆」差點喝下水　報警怒告頂樓屋主

大貨車右轉「輾斃女騎士」！司機下車一看…死者竟是高中同學

科技新貴騙吃8女「背景揭密」！長髮妹4年被吸乾…見Line「神秘群組」崩潰

快訊／颱風掀大浪！綠島3潛水客離岸50公尺溺水　海巡急出動

高雄國際花卉園區焦屍身分曝　前妻：他多次傳訊息想輕生

「野馬」跑車闖紅燈撞翻小貨車　桃園春日路不到10小時2起翻車事故

分手後想啪遭拒…高雄男惱羞「狠砍女高中生25刀」！削掉頭皮、斷2指下場曝

講完「你自己看著辦」國中女墜4樓重傷　全家前一天還在社區歡唱

米克拉颱風強降雨「最危險時間」！災變中心預警：西半部5地區嚴防致災

快訊／黎巴嫩總理將宣布「內閣總辭」　衛生部長證實了

遭囚海洋世界10年！　2小白鯨終在冰島回到大海懷抱

放棄美國籍人數暴增1210％！會計師曝真正原因…預告還有一波「出走潮」

獨／恐怖惡夢！富商遭控夜店下藥性侵...辣妹下體鑑定結果「精液另有其人」

男星結婚20年被爆「出軌美女演員」　疑牽手進飯店…經紀公司火速回應

迴光返照＝生命最後一搏！醫淚曝「極大反差」：又要看家屬一次次失去摯愛

快訊／國軍支援口罩生產爆內鬼　中校督導產線「螞蟻搬象」偷走至少1箱6千片

市場雜音未退！全球主要股市資金仍呈淨流出　專家：布局時仍須留意

遭珉娥指控是「旁觀者」！　雪炫被要求退出新戲《日與夜》…電視台回應了

帶清純絕美女友賞櫻花！　下秒他掏出粉色遙控器...妹子秒腿軟

社會熱門新聞

點外賣地址備註2樓…台中女遭外送員揍臉

前女友桌！8正妹付出金錢肉體　驚覺科技新貴竟是工讀生

假挪威人公園泡妞　4台女失身還被騙135萬

高雄男狠砍女高中生25刀！削掉頭皮、斷2指下場曝

即／板橋15歲國中女校園墜樓搶救中！曾撂話：自己看著辦

19歲男援交遇真愛　他戀上33歲個工姐姐

樹林21歲警被撞死後器捐　基層憤慨說出「悲劇的真相」

台南1天11起死亡　日商墜25樓亡

保時捷自撞亡！駕駛是朝陽科大教授

年輕妹套房接客　「9天激戰40人」生意超火

4人蚯蚓坑玩水2死！死者身分曝光

女騎士狂拍違停車輛！駕駛控「檢舉達人」　她下場曝光

「神鬼婦人」侵占鄰房　丟光家具花28萬裝潢自己住

女友訂婚日捲18萬聘金落跑　準新郎飯店迎娶傻眼

更多熱門

相關新聞

大樓2017完工　她3年後一看：還沒住滿...

大樓2017完工　她3年後一看：還沒住滿...

近年不管南台灣還是北台灣，都紛紛出現大量新建案，結果就產生人都還沒進來、房子就蓋好了的情形！一名女網友在臉書《爆廢公社》貼出一張對比圖，感嘆一個3年前蓋好的建案，到現在還沒住滿，甚至幾乎整棟大樓的窗戶都是暗的，感覺都沒人住。話題引發其他人熱論，「重點價錢還不會掉。」

捷運、首購效果加乘　高雄1字頭捷運宅每天賣1戶

捷運、首購效果加乘　高雄1字頭捷運宅每天賣1戶

搭捷運手扶梯驚見短裙正妹！高雄男秒掏出「狂攝」

搭捷運手扶梯驚見短裙正妹！高雄男秒掏出「狂攝」

每天一樣塞！中和哥怒「蓋捷運幹嘛？」

每天一樣塞！中和哥怒「蓋捷運幹嘛？」

不只北捷！淡海輕軌強制戴口罩　不配合最高罰1萬5拒絕運送

不只北捷！淡海輕軌強制戴口罩　不配合最高罰1萬5拒絕運送

關鍵字：

捷運傷害罪抖腳

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

美廉社開放醫療口罩預購5天取貨

點外賣地址備註2樓…台中女遭外送員揍臉

肚子肉超難瘦！醫激推「要喝冰水」…3層面證實：可刮1.56kg脂肪

山下智久17歲混血女模零修圖照曝

6號颱海陸警10:30發了！警戒範圍曝

米克拉颱風　停班停課懶人包

前女友桌！8正妹付出金錢肉體　驚覺科技新貴竟是工讀生

軟絲內驚見黃塑膠　噁到秒丟冷凍

6號颱「暴風圈侵襲各縣市機率」出爐　首當其衝區域曝

假挪威人公園泡妞　4台女失身還被騙135萬

2兒年存款差26萬！媽神招「讓他覺醒了」

楊晨熙認了做醫美「術後正面照」曝！

《炮仔聲》片頭有他卻沒演　謝承均親自回應了

中寮隧道「泥貫入體」位移！高公局回應了

高雄男狠砍女高中生25刀！削掉頭皮、斷2指下場曝

更多

最夯影音

更多
鄧紫棋「鐵肺一吼」陳偉霆秒拔耳機！　diss模仿她的學員：感覺在照哇哇鏡ＸＤ

鄧紫棋「鐵肺一吼」陳偉霆秒拔耳機！　diss模仿她的學員：感覺在照哇哇鏡ＸＤ
曹西平淚憶羅霈穎：演藝圈第一個朋友..　王思佳帶妝怕不莊重「沒畫她才會罵你」

曹西平淚憶羅霈穎：演藝圈第一個朋友..　王思佳帶妝怕不莊重「沒畫她才會罵你」

9百多間套房月租金600萬收到煩　逢甲房東直接打造「自動收租機」

9百多間套房月租金600萬收到煩　逢甲房東直接打造「自動收租機」

于美人8個月沒見羅霈穎嘆：再見面就是來生..　Makiyo曝冥誕趴進度「陪羅姐陪到底」

于美人8個月沒見羅霈穎嘆：再見面就是來生..　Makiyo曝冥誕趴進度「陪羅姐陪到底」

信套路林媽媽「偷倒高粱進咖啡」！　兩人聯合「演酒醉」騙林志穎ＸＤ

信套路林媽媽「偷倒高粱進咖啡」！　兩人聯合「演酒醉」騙林志穎ＸＤ

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面