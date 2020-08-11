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貝魯特港口急開放　改革聲浪點燃民眾怒火

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▲▼ 黎巴嫩首都貝魯特爆炸。（圖／達志影像／美聯社）

▲上週剛發生大爆炸的貝魯特港口將在本週開始恢復使用。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

黎巴嫩剛發生大爆炸的貝魯特港口將在本週開始恢復使用。雖然存放硝酸銨的第12號倉庫損毀嚴重，但港口的貨櫃碼頭並未損壞，因此港口可迅速恢復運作。

綜合外媒報導，貝魯特港是地中海東岸最重要的物流樞紐之一，也是黎巴嫩的主要港口，承擔該國貨物進出口總量的八成以上。其中港內的貨櫃碼頭扮演著極為重要的角色，它乘載裝卸貨物、進出口業務等將近75%的工作。

目前貝魯特港口的碼頭有13輛吊車可供使用，另外也有一艘運載400個貨櫃的貨船已在10日停靠，這是爆炸後首艘抵達貝魯特的貨船。

▲▼ 黎巴嫩首都貝魯特爆炸。（圖／達志影像／美聯社）

▲上週剛發生大爆炸的貝魯特港口將在本週開始恢復使用。（圖／達志影像／美聯社）

貝魯特爆炸案同時也引爆了黎巴嫩許多潛在的問題。自貝魯特發生爆炸造成200人死亡以來，黎巴嫩便一直處於動盪之中，許多人民將這場災難歸咎於政治精英們的無能和腐敗。上週末（8日），反政府示威者放火焚燒建築物，並與防暴員警發生了持續衝突，數千人走上街頭要求改革。

據英國《太陽報》報導，在此之前，該國就陷入了經濟危機。今年初，該國失業率高達30%，黎巴嫩街頭出現了示威活動，爆炸意外也再次點燃要求政府下臺的呼聲。

歐洲外交關係委員會中東和北非專案主任巴恩斯-達西（Julien Barnes-Dacey）警告，如果任由危機升級，黎巴嫩可能會像敘利亞一樣陷入痛苦的宗派內戰，「黎巴嫩正朝著政治和經濟崩潰的方向發展，這可能會帶來嚴重的後果。」

▲▼黎巴嫩民眾上街抗議。（圖／路透）

▲黎巴嫩人民上街頭抗議政府無能。（圖／路透）

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