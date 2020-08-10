大巨蛋先發照再補考開惡例？　柯文哲回擊：反對的人要提對策

記者楊亞璇／台北報導

台北市都發局7日核准大巨蛋復工，前都發局長林洲民質疑，大巨蛋明顯違反建築技術規則97條及127條之法令規定，但北市府仍核發建照並同意復工，開創全台第一個惡例。台北市長柯文哲10日回應，反對的人要提對策，並強調大巨蛋不是柯市府的核四。

▲柯文哲出席百齡水岸社會住宅新建工程開工典禮。（圖／記者黃軍瑋攝）

台北市議員簡舒培10日下午將對台北市長柯文哲提告圖利。對此，柯文哲不以為然說，「阿我不是講了，要告就去告阿」。

對於前都發局長林洲民批評開全台灣惡例，柯文哲反擊稱，大巨蛋就是問題要解決，有批評都很簡單，那你要講說，如果不要這樣做，要提出對策方案，從頭到尾，委員會、網路直播、會議紀錄都上網，還是要解決問題。

對於林洲民質疑大巨蛋不符合97條、127條建築技術規則，柯文哲再度重申，反對的人要提對策，他以前當醫生的時候，車禍（傷者）進來，有時候撞的太爛，或是感染沒辦法控制，也是要截肢，你說不要截肢可以啊，不然你說要怎麼治療？

對於林洲民質疑市府核淮建照並允許在申請使用執照之前補正，等於是先發畢業證書再補考，柯文哲回稱，「問題是他沒拿到使用執照，他什麼事都沒有用啊」，他說，「我就明白講，大巨蛋不是柯市府的核四嘛，啊它是一個問題，至少表示我們還有勇氣去處理問題」。