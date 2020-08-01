手臂甩「香蕉」遭路人恥笑4年！斷根男靠這支重振雄風：盼能站著尿尿

▲英國男子6年前敗血症陰莖脫落，醫生決定在手上「種香蕉」。（示意圖，非當事者／記者羅翊宬攝）

記者羅翊宬／綜合報導

英國一名男子2014年染上敗血症，會陰部逐漸發黑，進而擴散至雙手、雙腳，最後眼睜睜看著陰莖掉落，頓時喪失身為雄性的尊嚴，等於被宣判死刑，最後收到資金援助，向被醫界稱為「陰莖大師」的名醫求助，在手臂上種植「陰莖」，雖然非常羞恥，但也燃起人生最後一絲希望。



根據英媒《太陽報》（The sun），英國男子瑪爾科姆‧麥當勞（Malcolm MacDonald）於6年前因為一場意外使身體血液受到感染，不僅手、腳嚴重發黑，就連會陰部也遭到感染，眼見烏黑的恐懼擴散至陰莖，卻只能束手無策，眼睜睜看著自己遭到「斷根」，身為男性的尊嚴從此被踐踏在地。

他回憶道，「陰莖斷掉的過程就像一部恐怖電影，心裡非常恐懼，我知道自己終將會與我的陰莖告別，當我看到發黑的陰莖從我的胯下脫離、掉落，我只能將之撿起，心痛地丟進垃圾桶，嚎啕痛哭！」

麥當勞表示，雖然早已與妻子膝下育有2名子女，不用擔心失去性生活，但還是感到絕望，因為不能像其他男人一樣，雄赳赳、氣昂昂地站著小便，此後只能終日借酒澆愁，哀悼他的「太監人生」，家庭醫師建議，只能先將身體剩下的陰莖像「包香腸」一樣包裹起來。

直到2016年，家庭醫師建議麥當勞至倫敦大學醫學院尋求「陰莖重建大師」拉爾夫（David Ralph）的協助。在獲得5萬英鎊資助後，拉爾夫決定從右撇子的麥當勞左手臂上取下一個皮瓣、包裹成陰莖的形狀，並從大腿截取血管，期望重建後能恢復勃起的功能，麥當勞甚至向醫師要求，希望新陰莖能增長2英寸。

拉爾夫表示，陰莖的培育過程至少得耗費2年，在從手臂摘下陰莖後，將移植至正確的生殖器部位，完成人工尿道重建後還要加裝氣泵，讓發芽長大的陰莖能夠重振雄風，滿足期盼已久的親密關係。

▲麥當勞原預計2018年進行移植手術，卻因身體不適、新冠肺炎等原因被迫延期。（圖／取自Pixabay）

不過事情並非如此順利，麥當勞2018年進行移植手術時，礙於身體出現不適反應，只好延期；原訂2019年12月完成移植手術，醫院出現人力短缺，只好改期；直到今年4月，又因新冠肺炎（COVID-19）疫情無法收拾，又得另行擇日。

如今左手臂上如香蕉狀的陰莖也陪伴麥當勞4年的光陰，為感念其不辭辛勞的陪伴，麥當勞特別為他手臂上的「小兄弟」取名為吉米（Jimmy）。雖說炎炎夏日，為遮掩這份羞恥感，得被迫穿起長袖，甚至在路上還得接受行人異樣的眼光，在酒吧也會被朋友嘲笑，但他僅期待能夠早日讓生活回歸正軌。

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