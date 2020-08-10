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訂婚日捲18萬聘金落跑　準新郎飯店迎娶傻眼...她掰「前晚遭性侵太羞愧」

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▲鍾男興高采烈的前往飯店迎娶，卻發現準新娘早已人去樓空，捲款而逃；鍾男憤而提告。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲鍾男興高采烈的前往飯店迎娶，卻發現準新娘早已人去樓空，捲款而逃；鍾男憤而提告。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

新竹縣1名鍾姓男子（25歲），日前在酒吧認識了1名外地來的姚姓女子，雙方交往一陣子後同居，姚女進而向鍾男求婚，並要求聘金18萬元和「六禮」一同放入姚女所入住的飯店內；不料隔日鍾男興高采烈的前往飯店迎娶，姚女竟捲款而逃，鍾男憤而提告，怒告對方詐欺，新竹檢方提起公訴。

鍾男向警方表示，2018年12月時，在新竹1間酒吧認識這名姚姓女子，雙方情投意合交往了一陣子，2019年5月開始同居在一起，期間姚女曾多次以支付餐費及租金、爺爺車禍生病為由，要求他匯款，他都不疑有他，一一照辦；就在雙方同居1個多月後，姚女主動向鍾男提起結婚事宜，鍾男非常高興，同時2人也著手籌備。

鍾男表示，雙方訂於2019年9月1日舉辦訂婚，但姚女希望前一天將父親接到新竹市的飯店住宿，希望鍾男將聘金18萬元、六禮等訂婚所需物品，暫放飯店房間讓她保管，還要他將飯店錢給付清；怎料，隔日鍾男星高采烈前往飯店迎接，但映入眼簾的卻是人去樓空的景象，不僅聘金及六禮都不見了，更慘的是連新娘都消失無蹤，讓鍾男憤而報警。

鍾男指稱，之前婚宴餐廳已先花2萬元訂金了，加上婚紗、喜餅及金飾等等，損失超過23萬元。觀禮的親友得知準新娘捲款潛逃，大家臉都綠了，全都不知如何是好。

檢警偵辦後，姚女到案坦承當天凌晨3點將聘金與六禮帶走，並稱前一晚在飯店旁遭人性侵，深感羞愧才遠離新竹返回南部；警方也通知姚父後發現，姚女謊話連篇，根本平時就不住在家中，僅偶爾回去看一下她4歲的小孩；最後檢方依詐欺取財罪嫌起訴姚女，同時建請院方一併沒收其犯罪所得。

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