阿扎爾致詞脫口「感謝習主席」 陸學者爆：有意而為之

記者任以芳/北京報導

美國衛生部長阿札爾(Alex Azar)今(10日)前往總統府會見總統蔡英文。不過,阿扎爾致詞時疑似稱蔡總統口誤成「習主席」,引起國民黨方面嚴正抗議。對此,大陸涉台學者包承柯向《ETtoday新聞雲》表示,美國衛生部長的口誤是「有意而為之,有演戲的部分,實際上都是政治上的把戲。」

▲美國衛生部長阿札爾致詞時疑似口誤。(圖/翻攝ETtoday直播)

阿札爾致詞時第一句原文表示,「Thank you very much President Xi for welcome me to Taiwan today」,外交翻譯上,「president」可稱總統,也可用於稱呼主席,阿扎爾第一時間疑似口誤將蔡英文稱「習主席」,現場口譯翻譯則說「今天非常非常感謝蔡總統歡迎我來到台灣。」把「習主席」翻譯成蔡總統。

如此重要的外交時刻,阿扎爾「無意」的口誤,看在大陸學者眼裡認為「有意」成分居多。《ETtoday新聞雲》記者訪問華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所執行所長包承柯,他表示,「我是覺得他是有演戲的部分,實際上這都是政治上的把戲,並不認為這是無意而為之,這是有意而為之。」通過一些方式來引導輿論,畢竟他訪台這件事,對中美關係造成巨大的傷害。

▲蔡英文接見美國衛生部長阿札爾。(圖/翻攝ETtoday直播)

包承柯指出,美國方面處在一個非常挑釁性的位置,挑釁中美關係,這次美國的一個內閣級的部長訪台,也是中美關係41年以來遇到的最大的挑戰,也深深影響著兩岸關係的穩定。加上,最近美國政府行政機構出台一系列反華政策,破壞中美關係的這個舉動,美國衛生部長到台灣去訪問,就是這一系列對華政策其中一部分,即使未來出現各種各樣的現象,對美國而言最後底線「一中政策」不會改變,否則將帶來十分嚴重的衝擊。

針對阿扎爾「口誤事件」,北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣接受《ETtoday新聞雲》採訪時也表示,「這是習慣性口誤,因為美國官員經常和跟大陸官方打交道,才會習慣到直接脫口而出。由此證明,在美方眼裡,民進黨政府沒有太大份量,地位沒放這麼高。」不過,他認為,阿扎爾的口誤不一定是有意的。

▼美國衛生部長於總統府內發表談話講稿原文,並無所謂稱呼總統蔡英文為「習總統」的狀況。(圖/記者陶本和翻攝)