阿扎爾致詞脫口「感謝習主席」 陸學者爆：有意而為之

記者任以芳／北京報導

美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）今（10日）前往總統府會見總統蔡英文。不過，阿扎爾致詞時疑似稱蔡總統口誤成「習主席」，引起國民黨方面嚴正抗議。對此，大陸涉台學者包承柯向《ETtoday新聞雲》表示，美國衛生部長的口誤是「有意而為之，有演戲的部分，實際上都是政治上的把戲。」

▲美國衛生部長阿札爾致詞時疑似口誤。（圖／翻攝ETtoday直播）

阿札爾致詞時第一句原文表示，「Thank you very much President Xi for welcome me to Taiwan today」，外交翻譯上，「president」可稱總統，也可用於稱呼主席，阿扎爾第一時間疑似口誤將蔡英文稱「習主席」，現場口譯翻譯則說「今天非常非常感謝蔡總統歡迎我來到台灣。」把「習主席」翻譯成蔡總統。

如此重要的外交時刻，阿扎爾「無意」的口誤，看在大陸學者眼裡認為「有意」成分居多。《ETtoday新聞雲》記者訪問華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所執行所長包承柯，他表示，「我是覺得他是有演戲的部分，實際上這都是政治上的把戲，並不認為這是無意而為之，這是有意而為之。」通過一些方式來引導輿論，畢竟他訪台這件事，對中美關係造成巨大的傷害。

▲蔡英文接見美國衛生部長阿札爾。（圖／翻攝ETtoday直播）

包承柯指出，美國方面處在一個非常挑釁性的位置，挑釁中美關係，這次美國的一個內閣級的部長訪台，也是中美關係41年以來遇到的最大的挑戰，也深深影響著兩岸關係的穩定。加上，最近美國政府行政機構出台一系列反華政策，破壞中美關係的這個舉動，美國衛生部長到台灣去訪問，就是這一系列對華政策其中一部分，即使未來出現各種各樣的現象，對美國而言最後底線「一中政策」不會改變，否則將帶來十分嚴重的衝擊。

針對阿扎爾「口誤事件」，北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣接受《ETtoday新聞雲》採訪時也表示，「這是習慣性口誤，因為美國官員經常和跟大陸官方打交道，才會習慣到直接脫口而出。由此證明，在美方眼裡，民進黨政府沒有太大份量，地位沒放這麼高。」不過，他認為，阿扎爾的口誤不一定是有意的。

▼美國衛生部長於總統府內發表談話講稿原文，並無所謂稱呼總統蔡英文為「習總統」的狀況。（圖／記者陶本和翻攝）