紀錄片導演鍾品澄的斜槓人生　轉行催眠師助人

▲紀錄片導演鍾品澄轉行催眠師助人。（圖／記者楊漢聲攝）

記者楊漢聲／台東報導

曾拍攝紅藜先生紀錄片導演鍾品澄，因緣際會下接觸催眠，從此跟催眠結下不解之緣，這幾個月起更發起「環島催眠體驗活動」，要讓更多民眾了解甚麼是催眠，解開催眠神秘的面紗。

鍾品澄高職畢業後做過民歌手、工地粗工、攝影工作者、紀錄片導演，也是2016文化部藝術新秀首創發表得主，更曾出版《流浪.大叔.歐多拜》1書，生涯經歷異常豐富，近年來接觸催眠的他，立志要用催眠來幫助他人。

但人生一路走來總不是一帆風順，鍾品澄說，人生有起有伏，他曾經成功過也曾低潮過，意氣風發時曾擔任過顧問公司總經理，低潮時甚至當過遊民，餐風露宿，他將這些經歷作為自我成長的養分，更從催眠中發現自我，幫自己成長。

鍾品澄說，他很早期就在國內催眠大師徐明那邊工作，發現到催眠可以幫助他人，於是他學習催眠的方法，這幾個月用環島體驗的方式，來推廣催眠，讓民眾能找到放鬆與平靜的方法。

一般人都認為催眠非常神秘，鍾品澄說，催眠並不神祕而是一門科學，使用物理定律來處理情緒的問題，是人類身體本身就有的機制，催眠師只是利用方法喚醒它，讓人能更放鬆。

鍾品澄，希望能好好的推廣催眠，讓民眾有好的睡眠品質，找到放鬆與平靜，遠離負面的不好情緒，找回健康的自我。

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