孟買新增「女性剪影」交通號誌　紅色和綠色禮服造型亮相

▲孟買新增女性剪影交通號誌。(圖/翻攝自Twitter/Aaditya Thackeray)

實習記者張呈緯/綜合報導

印度政府正積極提倡性別平等,最大都會區-孟買近期將城內部分交通信號燈改為女性標誌,新的設計將增加紅色和綠色的女生禮服剪影,強調性別友善的理念。這個項目是城市計劃的一部分,由孟買所在地-馬哈拉施特拉邦(Maharashtra)的內閣部長薩克雷(Aaditya Thackeray)負責領導。

根據CNN報導,薩克雷(Thackeray)8日在推特上發文表示,「如果您經過達達爾(Dadar),您會發現會讓您感到自豪的東西。」他附上兩張新交通號誌的照片,說明地方政府通過一個簡單的想法,彰顯了性別平等的重要性。

If you’ve passed by Dadar, you’d see something that will make you feel proud. @mybmcWardGN is ensuring gender equality with a simple idea- the signals now have women too! pic.twitter.com/8X0vJR8hvQ