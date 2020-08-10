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獨睡工廠宿舍「半夜有人打撞球」　他嚇離職...才知「4點準時下班內幕」

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▲廢墟,房間。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／周亭瑋報導

一名男網友多年前經朋友介紹，到台中某機械工廠工作，並獨自住進三樓員工宿舍，每天只要下午4點一到，全體就會準時離開；詭異的是，整晚外面都會有狗群吹狗螺，甚至在第7天晚上，莫名出現打撞球的聲響，機警的他果斷離職，沒想到幾個月後更震驚得知其中內幕。

男網友在靈異公社娓娓道來，他國中畢業後第一份工作是在台中某機械工廠，當時朋友帶他進到公司的剎那，他立刻感受到不對勁，「上2樓時，廢墟雜物一堆，我整個人起雞皮疙瘩，上3樓時瞬間尬冷筍，上面有一個撞球台，房間內跟當兵一樣上下通鋪，共有20幾床，我心想反正朋友會陪我睡，結果事後才知道，朋友在另一個工廠，工作地點並不相同。」

請繼續往下閱讀...

讓他不解的是，上班時間為早上9點到下午4點，中間午休1小時，等於一天只有上6小時的班，而老闆每天不知在趕什麼，會不斷催促「動作快一點」，然後4點一到，老闆、會計、底下員工全都跑光光，整個廠子就剩他一人。

▲獨睡工廠宿舍「半夜有人打撞球」　他嚇離職...才知4點準時下班「恐怖內幕」。（圖／翻攝自靈異公社）

▲他忍了9天離職回老家。（圖／翻攝自靈異公社）

網友表示，「每天晚上外面的狗群整夜都在吹狗螺，直到第7天晚上，朋友突然跑來說今晚跟我睡，聊著聊著已經快12點了，我還躺著在思考，忽然聽到門外撞球台有人在打撞球，心想怎麼可能啊，公司門是用大鎖內鎖耶，沒我開門誰也無法進來啊！」

震驚之餘他仔細聆聽，判斷出至少有兩人在玩，還有磨巧克聲，「我起床趴在地上，從門縫往外看，X的...外面黑暗一片是怎麼撞球啊，重點撞球台上沒球，球竿也都壞掉，竟然能撞球還發出進袋聲。」

撞球,撞球檯（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

就這樣忍了整整9天，第10天剛好是周末，朋友約他回老家，於是他將所有行李打包，直到回家後才跟對方表明，自己不做了。

傻眼的是，後來另一位朋友得知他前段時間到那間工廠上班，忍不住驚呼「X！那裡你敢去噢？」並透露之前他們共8人到那裡借住一晚，沒人敢睡覺，連上廁所都要一起行動，因為那裡鬧鬼鬧很兇，半夜機台也會自動開關，一席話讓他恍然大悟，終於理解為何老闆和其他同事時間一到，就會閃離工廠。

網友們看完覺得超毛，紛紛回應「還好逃掉了」、「卡一個太平哪裡」、「太可怕了吧」、「我之前開工廠時也有遇過，本來請工讀生做夜班只做一晚就不做了，叫他再回來怎樣都不肯，後來只好自己下去做，就被警告說這裡只能做到晚上11點就要離開，不然發生什麼事不負責」、「天阿！祖先有照顧」。

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