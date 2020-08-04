吃「普渡東西」會影響身體？　過來人曝經歷：太可怕了！

▲您吃過普渡的東西嗎？（示意圖／記者姜國輝攝）

記者陳俊宏／綜合報導

一名網友問說，「普渡的東西，鬼吃過了，人再吃的話，對身體會有什麼影響嗎？」結果許多人都一面倒說會有影響，而且影響的還是同一件事；也有人以科學角度分析，為何盡量不要吃普渡東西。

原PO近日在「靈異公社」臉書社團發文，引起熱烈討論。對此，有人表示，「除了食物的味道有點走味，保鮮期有點短以外，是沒什麼影響啦！！不過…某些體質的人吃了，身體倒是真的會有不舒服的感覺！」

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▼有網友說，因普渡時間大多都是在夏季，食物放太久會產生細菌。（示意圖／記者姜國輝攝）

但許多人分享親身經歷，「會，影響很深，你的體重計會壞掉」、「吃多了會飽。。。再吃下去會胖」、「會飽， 還有可能會吃太多 ，太可怕了」、「吃那麼多年一樣長得很健康，看起來是沒什麼問題，但體重問題很大倒是真的」、「一定變胖，試了好多次」、「 會變胖，不要問為什麼，你會怕。」

一名網友則表示，以科學的角度來講，因普渡時間大多都是在夏季，在高溫環境下，食物在外放很久會產生一些細菌跟大腸桿菌，所以通常會建議別吃普渡完的東西。也有人說，「很多都說普渡過的食物很容易壞掉，是因為被鬼吃過了。那是在太陽底下曬太久，乾鬼P事，什麼都要扯鬼。」

▼許多人說，吃普渡東西會變胖。（示意圖／記者姜國輝攝）