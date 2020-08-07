女大生遭夾頭...同路線司機「爆離職陰影」不敢上班！孩心疼：快退休了

▲ 民眾上下車務必注意安全。（示意圖／新北市交通局）

網搜小組／劉維榛報導

日前一名女大生在公車上滑手機，因延誤下車導致被車門夾頭，嚇得向老師討拍「真的差點死掉！」甚至公審駕駛是「白痴司機」引起正反撻伐。儘管昨（6）日女大生寫下1344字道歉文，但事件仍繼續發酵，如今有同業司機直言不敢上班。

一名男網友在Dcard匿名發文，指出爸爸也是公車司機，恰好行經路線也會載到靜宜大學的學生，看著該位無辜司機被網路聲浪叮得滿頭包，爸爸也開始心生畏懼。

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爸爸吐苦水，因乘客滑手機已成常態，沒把握能管得住這些年輕人，「這幾天我每天都心驚膽顫，壓力很大」，更蒙上一層陰影「想請假不敢去上班」。原PO心疼直呼，爸爸是認真開車好駕駛，況且再撐幾年就退休了，如今似乎鐵了心，還向媽媽提出離職的念頭，「請問我該怎麼勸他？」

▲女大生遭夾頭，目前在家休養中！（圖／記者鄧木卿翻攝）



文章曝光後，網友也幫忙想法子，「廣播一下就好了吧？要關門了！這樣還有全車乘客能幫忙作證」、「有攝影機，大家還是有眼睛看的出來誰對誰錯」、「關鍵要有防呆裝置（避免有人想拿自己的頭去試），比如車門建置感應器偵測」、「你爸爸辛苦了，如果可以的話盡量廣播？避免一些不必要的困擾，讓乘客們有聽見就好也想跟你爸爸說並不是每一位靜宜的學生都是這樣的」、「你爸小孩子哦？遇到難題就想逃避，注意一點就好了啊，全程看門有沒有人跑去夾，完全關閉再發車，不要門正在關，就開始發車，雖然這樣很慢，但至少發生事故降至最低」。

▼有司機不敢上班！（圖／翻攝Dcard）

