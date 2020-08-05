剖腹產見「過世愛貓」走向她！睡夢中知真相驚喜...感動網：回來當寶寶了

▲許多人認為貓咪具有靈性。示意圖，與本文無關。（圖／記者崔子柔攝）

記者曾筠淇／綜合報導

生與死是最遙遠的距離，不過有不少飼主喪貓後，仍相信寵物一定會回來自己身邊。一名剖腹生產的女網友昨日進產房，在剖腹麻醉期間，她因聽見嬰兒的哭聲睜開眼睛，想不到映入眼簾的，竟是先前過世的愛貓「阿毛」；更離奇的是，她在睡夢中得知，雙方能夠提前相遇，全是因為自己相當掛心阿毛。

一名女網友在「靈異公社」發文表示，昨日進產房剖腹時，由於打麻醉讓她非常想吐，因此聽從醫師建議閉上雙眼。原PO後來聽到寶寶的哭聲後，便把眼睛張開，沒想到看到她幾個月過世的愛貓阿毛從對面走過來，沒一會兒護理師護理師就把寶寶抱到她眼前了。

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▲不少網友都認為阿毛真的回來原PO身邊了。示意圖，與本文無關。（圖／記者崔子柔攝）

原PO表示，之前曾帶過生病的阿毛去拜虎爺，所以「夢到兩次虎爺帶著阿毛來看我」，而她在今早時，又再次夢到虎爺，場景則是她在附近的土地公廟拜拜。原PO描述夢中情景，「我拜完土地公之後跪在地上拜虎爺，他突然跟我說我們原本是五年後重逢，但我的掛心讓他決定想讓我們盡快相遇」，她醒後便把這些事情告訴丈夫，兩人都覺得很不可思議，更巧的是，固定在初二、十六拜拜的夫妻倆發現，隔天正是農曆十六日。

不少網友都覺得相當感動，進而留言回應，「阿毛回來看妳跟寶寶」、「回來當你的寶寶嗎」、「阿毛回來當你們家的孩子，繼續陪伴你們」、「有洋蔥」、「好棒～大團圓」、「溫馨，恭喜再續前緣」、「阿毛也想你們一家了，所以想快快回來你們身邊」、「好感動！恭喜你們」。