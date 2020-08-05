她被撞飛僅輕傷「有股強大力量」！警一看機車驚：好神奇　女駕駛發抖狂哭

▲原PO說，對方車輛的保險桿整個凹下去還掉了一半。（示意圖／翻攝pixabay免費圖庫）

記者陳俊宏／綜合報導

一名女網友分享出門騎車出車禍，結果無大礙，「因為有股強大力量推開了我，讓我免去這場災難」，連警察看了她的機車都驚呼好神奇。她媽媽說，「是家中的觀音菩薩替妳擋了這場災難！」但她認為，「我心中想的是另外的人在保護我！」

當事人近日在「靈異公社」臉書社團分享這件奇事，她說，當下騎出巷口剛左轉直行，聽到「碰」一聲，人就飛出去，還來不及人生跑馬燈，就聽到有人尖叫，「我感受到一股強大的力量把我往左推，然後我就跌倒，車子壓在我身上，接下來就有人幫我把車子扶起來。」

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「車被抬起來後，我坐在地上傻了一下，腦子空白不知道發生什麼事！」原PO表示，就聽到有人喊救護車、報警，定神後抬頭一看，對方車的左前方保險桿整個凹下去還掉了一半，「撞到我的小姐不知所措，一直發抖一直哭，其實被撞的人是我呀！該哭的人是我吧！」

▼原PO表示，在如此強大撞擊之下，她的機車殼竟沒任何破損。（示意圖／記者陳俊宏攝）

原PO指出，站起來後發現，右腳膝蓋與右腳踝有點擦傷、布鞋也破了，「問題是我人往左邊倒，受傷怎麼會是右邊？迄今想不透」；再檢查一下機車， 除倒下時有點刮痕外，在如此強大撞擊之下，機車殼竟沒任何破損，讓她不明白那為何對方的車破損成如此？

原PO說，駕駛一直要她去醫院檢查，但她真的就沒事，「因為有股強大力量推開了我，讓我免去這場災難！警察來了，看了車直說好神奇」；後來對方保險公司聯絡她關於賠償事宜，晚上她騎去車行檢查，「老闆騎出去看看，他也說車子沒有問題！」

文中提到，原PO回家跟父母說這件事，媽媽說，「是家中的觀音菩薩替妳擋了這場災難！」但她認為，「我心中想的是另外的人在保護我！」

原PO表示，由於她平時都有在捐棺，捐完後通常不會要任何的徵信資料，也不需要公告，「因為我不想知道誰用了，更不想讓用的人一直掛心生生世世」；以前因工作壓力很大常會偏頭痛，痛起來會狂吐，但捐棺後就少有頭痛。

▼原PO媽媽認為，是家中的觀世音菩薩擋了這場災難。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

原PO指出，另外，有兩次在日本掉錢包而不自覺，一次在北海道很遠的知床半島深林裡，另一次在山口，都在她不知道卻很意外的情況下找回來，「我覺得是祂們在保護我！但是我相信是祂們集合力量推開了我就是了，不管是神明或者好兄弟， 我真的很謝謝祢們，一直默默看顧我和保護我！更讓我深信做人就要諸惡莫作，諸善奉行，就會有好事發生。」

對此，有網友表示，她也有捐棺，真的有感應；原PO回，「那種感應是很強大的。」也有人質疑，「這是真實故事嗎」；原PO回，「有人會唬爛這種事嗎？」

一名網友分享類似經驗，「小時候和親戚小朋友玩，在追逐的時候跑到馬路上，被一台大貨車撞到，當下眼中畫面在旋轉，只知道自己在空中轉了3圈後落地，落地後又滾了一會。然後自己起身，重點是毫髮無傷，連破皮都沒有，冥冥之中感覺被保護，心存感激。」