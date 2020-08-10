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「台中函館」望高寮夜景公園完工　盧秀燕：賞無敵夜景「加持」戀情

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▲▼盧秀燕主持望高寮夜景公園完工典禮，大讚賞無敵夜景可加持戀情。（圖／台中市政府提供）

▲▼盧秀燕主持望高寮夜景公園完工典禮，大讚賞無敵夜景可加持戀情。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府斥資近千萬元優化望高寮夜景公園，利用既有地形、動線設計，輔以「光」點綴，打造媲美「日本函館」的絕美景緻，從端午連假開放以來吸引眾多民眾朝聖，市長盧秀燕10日實地走訪，強調望高寮擁有無敵夜景且燈光美、氣氛佳，是中部地區夜景首選，情侶們來這裡約會，對戀情會有「加持」作用。

▲▼盧秀燕主持望高寮夜景公園完工典禮，大讚賞無敵夜景可加持戀情。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕表示，望高寮夜景公園已經蓋好10年，一直是知名的約會勝地，但當初的設計已經不符使用，且可能有危險性，市府在地方民意代表的建議下，投入近千萬完成頂寮、下寮整建，現在已是標準的燈光美、氣氛佳，不管是情侶們談戀愛或是夫妻都能在這裡促進情誼。

▲▼盧秀燕主持望高寮夜景公園完工典禮，大讚賞無敵夜景可加持戀情。（圖／台中市政府提供）

▲▼台中市望高寮夜景公園是全國首座以「夜景」為主題規劃的特色公園。

望高寮夜景公園是全國首座以「夜景」為主題規劃的特色公園，除擁有地形上的休憩優勢外，良好視野也可眺望台中景色，這次整建以「森林音樂會」主題設計，及燈具特殊鋪排方式，讓夜景不僅在眼前呈現，而是隨視覺規劃延伸到地面的光點，給人視覺豐富享受。

▲▼盧秀燕主持望高寮夜景公園完工典禮，大讚賞無敵夜景可加持戀情。（圖／台中市政府提供）

建設局長陳大田提到，望高寮夜景公園優化工程主要保留中央既有大舞台，讓大舞台與前方璀璨夜景相互輝映，讓更多型態的表演活動能夠使用，並降低入口地景土丘高度；此外，導入防眩光燈具，以星點「光」感營造夜間浪漫氛圍，同步翻新園區座椅椅面、增加擋土牆座椅，植栽也以大肚山當地原始林種喬木搭配，提供民眾舒適觀景勝地。

出席啟用儀式還有環保局長吳志超、新建工程處長葉双福、南屯區代理區長林秋萬、市議員林汝洲、朱暖英、吳瓊華、張耀中等人到場。

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