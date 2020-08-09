漢子、燕子合體！盧秀燕坐輪椅陪李眉蓁掃街　「禿子」韓國瑜現身時間受關注

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長補選選前超級黃金週，各陣營馬不停蹄跑行程，國民黨候選人李眉蓁，邀來新北市長侯友宜及台中市長盧秀燕站台，不過盧秀燕因為剛開完刀，手上還拄著拐杖，陪同掃街時還得坐著輪椅，可以說是真的盡全力拚了，至於「燕子」及「漢子」都已經合體，那「禿子」韓國瑜何時才會現身？李眉蓁目前還在聯繫中。而盧秀燕則表示，最後是要市民合體翻轉高雄，讓高雄不一樣。



▲盧秀燕及侯友宜陪同李眉蓁掃街拜票 。（圖／記者洪正達攝）

▲盧秀燕受訪時手上還拄著拐杖。（圖／記者洪正達攝）

選前最後周末，國民黨候選人李眉蓁一早到左營哈囉市場拜票，更邀來新北市長侯友宜及台中市長盧秀燕陪同。盧秀燕抵達時，手拄著拐杖，一跛一跛地慢慢往前走，更義氣相挺的坐著輪椅陪著李眉蓁到市場內拜票，一一向攤販握手致意。盧秀燕談到會來站台原因，除了跟李眉蓁是好友和黨內同志外，也因這場選舉是「有史以來最難選的一次」，不僅時間短，國民黨情況不佳，但李眉蓁是巾幗英雄挺身而出，小蝦米要對抗大鯨魚，「李眉蓁知道這場選舉會非常的辛苦，非常的困難，甚至到粉身碎骨，因為要跟國家隊跟執政黨強大的選舉力量來對抗，但她卻挺身而出，為的是她心愛的高雄。」因此一定要來為李眉蓁站台，更笑說，「現在多一隻腳站台更有力！」

盧秀燕表示，「民進黨以國家隊的力量，無所不用其能的攻擊她，但她是一位非常堅強的女性，像我們所有台灣的女性一樣勇敢、耐勞、耐操、堅持的毅力，也因此我們責無旁貸，要來支持他，她說，如果李眉蓁能贏，高雄的下一代就有希望，高雄的年輕人就有榜樣，且李眉蓁沒有包袱、有創意、有翻轉的勇氣。」

▲侯友宜及謝龍介向攤販問好 。（圖／記者洪正達攝）

而二度南下輔選的新北市長侯友宜表示，選舉剩沒幾天，拿她跟另一名候選人比較，誰可以帶來更大希望，有清新面孔帶領高雄市，懇託市民給李眉蓁一次機會。

李眉蓁也感謝盧秀燕及侯友宜願意下來為她打油打氣，「一路走來受到委屈折磨不重要，重要替高雄市民爭取未來，對新事務、新思維、新政策都沒想法的舊集團政客要搞清楚，我要帶領高雄人打拼，不是抹黑選舉來醜化，要的是高雄未來，重要的是要為高雄打拼。」

▲盧秀燕坐在輪椅上掃街，顏寬恆也陪同在旁 。（圖／記者洪正達攝）

至於「燕子」及「漢子」都已經合體來為李眉蓁輔選，那「禿子」韓國瑜何時才會現身？李眉蓁說韓國瑜有他自已的想法，目前還在聯繫中。而盧秀燕則在旁表示，李眉蓁要的是高雄人的支持和選票，最後是要市民合體翻轉高雄，讓高雄不一樣。