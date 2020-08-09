台中購物節倒數三周　盧秀燕大啖台中專屬台式牛排行銷

▲盧秀燕與黃馨慧到逢甲知名牛排館用餐，行銷台中購物節。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

2020台中購物節倒數3周，消費登錄金額已達33億，突破去年紀錄。台中市長盧秀燕為力拼行銷台中，日前抽空與市議員黃馨慧等人，到購物節特約商家逢甲知名赤鬼牛排館用餐，自掏腰包大啖沙朗牛排。盧秀燕直呼「台式」牛排搭餐包濃湯最對味，CP值超高，歡迎民眾到台中吃喝玩樂，還能抽大獎。

市長盧秀燕日前在經發局長張峯源、新聞局長黃國瑋與市議員黃馨慧等人陪同下，到逢甲知名牛排館「赤鬼牛排」，也是台中購物節特約商家用餐行銷。在牛排館總經理林心翎推薦下，盧秀燕因偏好帶筋口感，選擇沙朗牛排，但店家的沙朗卻有著近似菲力的柔嫩，讓她十分驚豔。她也嘗試將酸菜、辣韭菜、黑胡椒加入羅宋湯，感受台中專屬的中西合併吃法。

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盧秀燕以「地標型牛排，台中人的生活日常！」形容赤鬼牛排並表示，台中不僅是許多美食的發源地，有許多美食更只有到台中才吃得到，她今天造訪的牛排館從逢甲夜市起家，主打充滿「台式特色」的平價鐵板牛排，高CP值成為國內外遊客到台中必訪美味。

她也說，台灣名產「珍珠奶茶」自台中發跡，已成為享譽國際的特色美食。除了今天品嚐的牛排，知名蛋餅、章魚燒品牌也是從台中逢甲夜市起家。歡迎民眾把握最後3周時間參加台中購物節，或是利用中央發放的「振興三倍券」來台中消費，品嚐在地原味、忠誠、創始的味道。

總經理林心翎也說，牛排館包含逢甲本店、台灣大道店、崇德店、大里分店，連續2年都加入優惠店家行列。除了積極響應市府經濟政策，店內也落實防疫措施，包含入場量測體溫、點餐系統導入實聯制等，拚經濟不忘防疫，民眾可安心到場用餐。

市議員黃馨慧表示，逢甲夜市位於西屯區，不僅是台中知名的夜市，也是觀光客必遊的景點，自己每月會造訪該牛排館1、2次，歡迎民眾到台中，用平實價格體驗在國外吃牛排的感覺。

經發局也說，此次購物節活動，西屯區在區域累積消費排序中位居第一，為消費登錄最熱點。另外，在地店家響應市府政策，至今已有3萬7千多家業者加入優惠店家行列，民眾只要在優惠店家消費，金額將直接「3倍計」，大大提升抽獎機會；購物節開跑至今，登錄消費金額已破38億元、登錄憑證超過500萬張、APP下載量超過27萬次，今年首度增加的百萬現金獎也於昨日抽出幸運得主，呼籲民眾把握機會。

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