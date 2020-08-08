台中購物節登錄破38億　盧秀燕抽出現金最大獎百萬得主出爐

▲盧秀燕抽出台中購物節百萬現金最大獎得主。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

「2020台中購物節」開跑1個多月，登錄金額破38億，台中市長盧秀燕8日出席活動行銷台中在地美食、好酒，現場也抽出購物節唯一一位100萬元現金得主，由郭小姐獲得。盧秀燕表示， 暑假期間歡迎民眾到台中好好玩、好好吃、好好買、好好住！

台中市政府今天在在台中公園舉辦「2020餅酒大匯」行銷活動，吸引許多民眾前來參加。市長盧秀燕也親自出席，行銷台中在地美食、好酒，更在現場抽出台中購物節唯一的100萬元現金獎，由郭小姐獲得。另外也抽出70萬元汽車，由李先生抱回；電動機車由陳小姐抽中、55吋液晶電視由陳姓民眾獲得。盧市長也一一call out致電得獎人，可惜皆未接電話。

請繼續往下閱讀...

▲▼盧秀燕抽出台中購物節相關獎項，現場也擺放最大獎100萬元現金，也歡迎民眾到台中吃美食購物。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕表示，民眾最近看到她打招呼方式就是「要記得打電話給我！」，人人都希望能接到自己中獎的好消息。今天抽出台中購物節第二大獎百萬元現金，感謝民眾熱烈響應，購物節APP下載數已超過27萬，也是近期官方APP下載流量第一名，獲得4.2星評價，登錄消費金額已破38億元。

她也說，台中購物節持續到8月31日，期間將陸續抽出千萬豪宅、汽車、機車等大獎，暑假期間歡迎到台中好好玩、好好吃、好好買、好好住，尤其今天適逢8月8日，祝福所有的爸爸們「父親節快樂，身體健康！」

▲盧秀燕出席餅酒行銷活動，行銷台中。（圖／台中市政府提供）

台中市糕餅商業同業公會理事長蔡萬財表示，台中購物節7月1日開跑，糕餅生意逐漸復甦，也就是俗稱的「報復性採購」，民眾大包大包購買，糕餅公會不只維持產品好吃，也格外注意食品安全衛生，讓民眾吃得美味又健康。

經發局長張峯源表示，台中購物節以東森、PChome等線上通路最受外縣市民眾青睞，占總消費86%，熱銷產品又以食品類最多，看準食品商機，經發局今日在台中公園集結在地好酒、好餅、好禮、農產、新創、原民六大產業近百店家舉行「2020餅酒大匯」展售活動，主打美食、好酒在地特色搶客，期待外縣市民眾搭配振興券、安心旅遊等方案，到台中旅遊消費。

經發局說明，餅酒大匯結合台中購物節，消費金額都可登錄購物節APP，抽獎機會「3倍計」，另也推出餅酒大匯專屬抽獎活動，現場消費滿2千元送限量隨身涼風扇1只、累積消費滿500元獲抽獎券，年底抽出gogoro電動機車、70吋液晶電視、空氣清新機、除濕機等好禮；餅酒大匯也開放使用三倍券，消費單筆滿500元可參加轉轉樂抽千元園遊券及藍芽無線耳機。

此外，這次展售活動特別與中華電信合作，全台首秀搶先體驗5G高速率、低延遲、大連結帶來的新網路時代，盧市長特別與台中火車站民眾立即現場連線，感受5G連線速度。勞工局長吳威志、市議員施志昌、中區區長林忠訓、北區區長柯宏黛、台中市糕餅商業同業公會理事長蔡萬財、中華民國糕餅商業同業公會全國聯合會理事長周子良、中華電信股份有限公司中區營運處總經理賴昭福、以及市議員謝明源服務處代表等人皆到場共襄盛舉，更多活動詳情請上台中市政府經濟發展局網站( http://www.economic.taichung.gov.tw/ )查詢。

・自用或七夕送禮都適合

【更多新聞】

►彰化「酒駕王」！10年被抓11次入監5回 出來又鏘2次...判囚6年



►金錢豹酒女撞死烘焙師入監 她3年後考取丙級烘焙證...親筆信：或能幫他完成些許夢想

►中醫師辯「誤用」硃砂 張彥彤怒斥「太夭壽！根本是蓄意謀殺」