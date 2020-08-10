台中古蹟最多地區　中市府斥資11億元活化中西區文化觀光

▲台中市文化局結合台中購物節、振興券，推出「台中mini城市盒」活動。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

因為疫情沉寂好一陣子的文化活動陸續開辦，台中市文化局結合台中購物節活動，民眾只要到13個文化場館購票或打卡，即可獲得1張明信片，集滿7張可兌換「台中mini城市盒」，全市文化景點，盡收眼底，文化局長張大春10日表示，中區和西區是全市古蹟最多的地區，市府將分年編列11億元活化古蹟，並規劃套裝遊程，帶動文化觀光。

文化局結合2020台中購物節、藝FUN券與振興券，14日起推出「台中mini城市盒」活動，民眾如果到放送局、刑務所演武場、眷村文物館、宮原武熊宅邸、摘星山莊和霧峰林家宮保第園區等6間文化館舍，消費滿200元可獲得3張明信片，打卡或填問卷還能再獲得1張隱藏版明信片。

此外，台中文學館、中正紀念館、豐原漆藝館、太平買菸場、太平古農莊、美術家資料館和纖維工藝博物館等7間文化場館，打卡或填問卷，也能獲得特定款式明信片，民眾只要集滿7張不同樣式的明信片，即可兌換「台中mini城市盒」，讓民眾以踏查尋訪與親手組裝的方式，更了解台中在地文化。

▲刑務所演武場經常吸引新人拍攝婚紗照。

文化局推出「台中mini城市盒」與「台中慢漫地圖」，希望市民朋友帶著慢活的心情，漫步在台中這座美麗的城市中，享受文化之城的魅力所在，慢漫地圖繪製了台中博物館與地方文化館，民眾可按圖索驥前往探索，慢漫地圖會放置在各文化館舍、大眾運輸站與旅店等，歡迎民眾索取。

張大春表示，台中購物節活動月底截止，民眾到上述館舍購票參觀，消費都是以3倍金額累計，讓民眾消費一次即有好禮抽不完，包括精品豪宅、10萬現金、汽車、電動機車及名畫，民眾不妨暑假期間到台中，來趟藝文輕旅行外，還能抽大獎。

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