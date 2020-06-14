斥資逾億3D模擬還原昔日風貌　霧峰林家起家厝草厝成文化新亮點

▲霧峰林家「草厝」已經修復完工，傳統茅草屋頂風華再現。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

在20多年前921大地震中幾乎全毀的國定古蹟「霧峰林家草厝」，不但是林家的起家厝，更是台灣現存最大規模的官府宅第，建築特色包括漳州、泉州、洋式等風格，台中市政府向中央爭取補助及自籌款共1億2250萬元進行的修復工程已經完工，文化局長張大春表示，草厝將納入「霧峰林家宮保第園區」營運計畫，活化古蹟，帶動觀光文化發展。

▲霧峰林家「草厝」門廊空間。

張大春表示，面對全倒毀損的草厝修復工程，修復團隊先以現場殘跡尺寸為基礎，按照老照片推算建築高度等細節，並且以電腦3D模型與老照片疊合比對，反覆對比和修改，還原昔日真實美感。

▲張大春表示，霧峰林家草厝未來將納入宮保第營運計劃。

張說，草厝是霧峰林家最早蓋的房舍，又稱「起家厝」，建築採傳統「ㄇ」型三合院，由正身和左、右護龍組成，正身是公媽廳，供奉著林家祖先牌位，並設有穀倉、門樓和庭園，屋頂還茅草舖設重現傳統風貌。

「草厝門樓遺跡是意外的驚喜！」，張大春說，調查時未發現，直到修復設計後，利用舊照疊合技術才發現，再透過現場挖掘確認位置，因此變更設計，保留院牆卵石遺跡，並在遺跡上施作透明的強化止滑玻璃，達到保護和展示的功用。

文化局強調，草厝將納入「霧峰林家宮保第園區」營運計畫，左、右護龍規劃為歷史文物展示區、文創商品展售區、在地農特產品和輕食空間，除了保存台灣歷史發展的重要軌跡之外，更能活化古蹟，打造霧峰林家導覽新亮點，帶動觀光文化發展。

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