台中購物節2幅名畫與豪宅9/12同天抽出　中市府：數年後價值超過豪宅

▲藝術家許文融（左1）的《荷塘暗清香》和廖本生（右1）的《黑白‧經緯20F-03》，也是購物節抽獎獎品。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

第2屆台中購物節的抽獎獎品不但有豪宅、汽機車和現金，連國際名畫都有，台中市政府文化局20日公布2名藝術家許文融的《荷塘暗清香》和廖本生的《黑白‧經緯20F-03》作品，和千萬豪宅在同一天9月12日抽出，文化局長張大春說，2幅作品不但可以典藏，數年後的價值絕對超過豪宅。

張大春上午代表市長盧秀燕感謝2名藝術家共襄盛舉，提供作品作為抽獎獎品，他說，文化局邀請66家文化場館及文創業者加入台中購物節優惠合作店家，希望為經濟振興政策注入藝文氣息。

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許文融表示，台中購物節是全台直轄市中的首例，很榮幸能參與並提供藝術品，這次提供的《荷塘暗清香》靈感出自家中庭院的兩盆荷花，綻放後超越原先預期的模樣，更加華麗盛大，屬於複瓣蓮花，也提供許多作畫靈感。

廖本生則說，今年的作品《黑白‧經緯20F-03》展現東方圓形的「太極」跟西方鮮明「十字」符碼的不同對話，畫作中展現東方重思想與西方重造型色彩的觀念，同時呈現對跟錯的矛盾，透過不同角度，呈現文化多元融合的美感。

張大春說，2幅國際名畫富含文化藝術氣息，在購物節所有獎項之中更顯得突出、有特色，不但有保值性，10、20年後價值絕對超過豪宅。

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