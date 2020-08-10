法裔消防員台南消防訓練　體驗南台灣的熱情

▲台南市消防局邀請法裔消防員Vincent Guyard，來台南新化訓練中心，體驗火災搶救訓練和繩索訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局邀請法裔消防員Vincent Guyard，來台南新化訓練中心，體驗火災搶救訓練和繩索訓練，在南台灣的艷陽下，好好體驗一次消防員的汗水淋漓！

Vincent Guyard是一名法裔消防員，11歲就開始他的消防生涯，16歲獲任當地青年消防員組織召集人，18歲正式成為巴黎消防隊的一員，並於當年度獲得消防攀繩冠軍；在巴黎的任職過程，也開啟了他人生的另一扇門─攝影和編輯；如今的他結合專業和興趣，成為GRIMPDAY、Ch`iao、LifeLine、GRIMP JAPAN等國際性繩索救援賽事的專業攝影師，創作了許多深獲參賽者喜愛的紀錄作品。

5年前他便開始在世界各地旅行，經營YouYube頻道「Vincent Firelife」，拍攝了一系列消防機關參訪與訓練實境的影片，這次特別受邀來台南，體驗府城的消防訓練軟硬體規劃，他跟著教官參與著裝、SCBA課程及繩索救援訓練，觀摩分隊常訓、大隊組訓和義消夜間訓練，也參訪新化訓練中心、119勤務指揮中心及防災教育館，深入探訪台南市消防員的生活日常。

Vicent對台灣消防人員的感想：「自我來到台南，他們就像家人一樣歡迎我。對於所有台灣的消防員，我非常讚賞且欽佩他們對消防工作的熱忱還有貢獻。相處的這些日子下來，我覺得我好像真的成了他們的一份子，我們一起度過了歡樂又刺激的時光」。這位法裔熱血青年透過翻譯誠摯地向教官們表達感謝。經過這次體驗交流，讓Vincent和台南市的教官群有機會彼此交換心得，期待未來在各項訓練上有所精進，提升搶救表現。

台南市長黃偉哲對消防專責化非常重視，希望消防人員能有更多時間接受專業訓練，提升救災實力，守護市民生命財產安全。消防局局長李明峯表示，透過這次與Vincent Guyard的交流，能夠以新的視角再次檢視局內消防專業訓練的軟硬體規劃，也希望透過網路影片，幫助民眾從不同的角度看到消防、理解消防，提升對消防人員救災能力的認同與尊重，珍惜救災資源。

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