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台南自駕公車啟動上路　黃偉哲要為台南打造最智慧的公共運輸服務

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▲南台灣第一條自動駕駛公車9日在南科宣布啓動上路，台南市長黃偉哲到場見證歷史性的時刻，象徵台南市智慧交通發展進入新的篇章。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲南台灣第一條自動駕駛公車9日在南科宣布啓動上路，台南市長黃偉哲到場見證歷史性的時刻，象徵台南市智慧交通發展進入新的篇章。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「智慧新都」係台南施政主軸，其中「智慧交通」是最貼近生活、最有感的應用，因應世界趨勢潮流，南台灣第一條自動駕駛公車9日在南科宣布啓動上路，台南市長黃偉哲到場見證歷史性的時刻，象徵台南市智慧交通發展進入新的篇章，朝全國第一條商轉營運的自駕公車路線邁出一大步。

黃偉哲市長表示，台南在發展自駕車及AI不遺餘力，非常感謝科技部、交通部及國發會的支持，讓台南市在南台灣成為第一個做無人自駕公車體驗的城市，他帶著雀躍的心情來見證這歷史性的一刻。從南科出發，在相對單純的場域來進行無人自駕公車的試驗，希望所蒐集的大數據能夠對將來無人自駕公車的研發與普及化有非常重要的貢獻。

黃偉哲市長偕同國發會主委龔明鑫、科技部長吳政忠現場體驗搭乘後指出，今日啟動運行速度為20公里，運行過程相當平順，且能及時應對各種突發路況，因此對於無人自駕公車相當有信心，相信未來隨著試驗的進展、大數據的蒐集、路況的研判及5G的建置，能夠將行駛速度提高到40公里，進而邁向開放民眾試乘及商轉。

台南市交通局長王銘德表示，本次自駕公車行駛計畫，由市府與「理立系統股份有限公司」合作，初步規劃假日行駛的「南科火車站—南科考古館循環線」及平日行駛的「沙崙智慧綠能科學城循環線」2條路線做示範。

目前自駕公車仍屬於試驗階段，車輛將會依行駛速度分三階段上路蒐集資料，第一階段以慢速20公里以內行駛道路蒐集資料，沿路設置交通錐並安排交管人員協助指揮；第二階段提速至30公里，並於路側設置相關警告標誌提醒其他用路人，以維持道路交通安全；第三階段逐步提高車速至40公里。

王銘德局長強調，依現階段國內法規要求，自駕公車上路行駛時均會有駕駛人員在座位上全程監控，駕駛人員可隨時接手操作以應付突發狀況，確保每一階段都安全後，預期最快可於今(109)年第四季開始提供民眾試乘，之後則將正式徵求客運業者接手營運，視同一般公車路線收費載客，可望於110年成為全國第一條商轉的自駕公車路線。

交通局指出，自動駕駛的產業鏈規模龐大，涵蓋5G高速通訊、AI人工智慧、車聯網、高精地圖、自動控制、商用大型車、智慧能源及電網、系統認證與驗證等先進領域。台南有科學園區和沙崙科學城兩處產業核心，更有頂尖大學的研發能量，絕對可以搭上這波自駕科技的世界潮流，不但讓技術在台南落地並有實踐場域，更可望成為自駕國家隊的堅實基地，對國際社會充分表達 Taiwan can help的精神。

黃偉哲指出，台南無人公車才剛起步，以他剛剛搭乘的經驗，已經比2019年1月份的時候，蔡英文總統到沙崙去搭乘無人自小客還要平順的多，而且速度也不高，而且遇到這個狀況，路況模擬的狀況包括馬路三寶，她的反應都比較好。
將來隨著實驗期程的進展、大數據的蒐集、路況的研判以及5G的建置的話，她的反應其實就變得很快，那幾乎就會讓人家覺得如同有人駕駛一樣，今天還有剛開始卡卡的，機器在換檔那種感覺，所以我覺得其實將來只會更平順。

黃偉哲說，商轉他覺得還有一段時間，就是說現在是在封閉場域，而且是在假日的時候，接下來就會把速度提高，就會把假日移到平日，把封閉場域改成半開放場域，再改成開放場域，之後才有討論商轉的可能，所以現在離商轉還有一段距離，不過已經讓人驚艷。

黃偉哲說明，目前台南申請4條路線，2條在成大那邊，1條在沙崙，1條在南科，所以總共台灣目前只有10條路線在測試，那中間有4條集中在台南。

今日自駕公車首發活動，包括國發會主委龔明鑫、科技部長吳政忠、台南市政府副市長趙卿惠、交通局長王銘德、行政院科技會報執行秘書蔡志宏、南科管理局長林威呈、成功大學副校長蘇芳慶、里立系統公司經理許櫪亭及市議員許至椿、吳禹寰、林志展、陳碧玉、李偉智、李鎮國、Ingay Tali穎艾達利等產官學界及民意代表均到場見證無人自駕公車啟動。

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