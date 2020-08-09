台南市勞工局弱勢房屋修繕進行7年　首次台南屏縣同日跨域展愛

▲台南市勞工局各工會志工團隊為弱勢家庭修繕房屋，結合社會各界的愛心，鼓勵弱勢戶勇敢向前。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為落實台南市長黃偉哲將台南打造成「希望家園」的施政理念，市府勞工局「有情有疼心ㄟ厝」弱勢房屋修繕團隊，9日由台南市木工業職業工會、台南市電氣業職業工會修繕志工，來到仁德區保仁路的李姓弱勢戶，進行客廳與臥室的輕鋼架更新、門板更換以及電線重新配置的施工作業。

案主是年約50歲的中度精神障礙者，目前僅領有津貼每月約5千元，無法自行修繕房屋。簡陋的鐵皮屋因屋頂鐵板破損嚴重漏水，天花板輕鋼架受潮老舊不堪使用，電線配置雜亂，居住安全堪憂。經勞工局與各修繕工會志工評估後，決定協助案主修建家園，待完工後即可讓案主屋內不再漏水，也可避免用電的危險。

勞工局王鑫基局長感恩工會的修繕志工夥伴，奉獻假日替弱勢戶進行房屋修繕，而社團法人台南市勞工志願服務協會志工，9日也至後壁區新港東協助案家清理大型家具、廢棄物及整理環境。

王鑫基局長說，副總統賴清德希望將台南市「有情有疼心ㄟ厝」弱勢房屋修繕計畫，推廣到各縣市，幫助更多艱苦人，所以9日同一天在屏東縣獅子鄉，有一戶原住民邊緣戶，同步進行化糞池、鐵工基礎及整地施工作業，後續將由台南市勞工局各工會志工團隊接續施工，也感謝屏東縣政府勞動暨青年發展處黃處長帶領屏東縣各相關工會成員到場觀摩，讓弱勢房屋修繕遍地開花，擴大希望家園的版圖，結合社會各界的愛心，鼓勵弱勢戶勇敢向前。

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