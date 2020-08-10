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好市多買「酪梨輕食」一吃就愛上　神廚也曝清爽好料：老公血糖變漂亮

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▲清爽美味的酪梨料理。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

▲好市多的酪梨鮮蔬雞肉捲。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者曾筠淇／綜合報導

酪梨擁有豐富的維生素和礦物質，且吃起來很有飽足感，深受不少正在瘦身的民眾喜愛。一名網友日前去好市多時，意外與「酪梨雞肉捲」相遇，不但價格實惠，且清爽美味，適合夏日食用；另外也有網友分享自製的「酪梨沙拉漢堡」，她同樣使用了好市多的食材，成品獲得家人青睞，連不敢吃酪梨的孩子也搶著吃。

一名網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，「第一次買，好吃耶」，她從好市多購入一份酪梨雞肉捲，清爽的口感相當適合悶熱的天氣，一餐吃個2小捲剛剛好。酪梨鮮蔬雞肉捲一份共有4捲，要價259元，平均每捲只要65元不到，相當實惠。

請繼續往下閱讀...

不少網友看到貼文後，紛紛留言回應，「很清爽好吃」、「真的很好吃，有4捲」、「剛剛晚餐吃這個，還蠻清爽好吃，雞肉稍微鹹了些，很適合夏天吃」、「看起來很好吃的樣子」、「昨天才買，好吃」。

▲清爽美味的酪梨料理。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

▲▼網友自製酪梨料理，食材全來自好市多。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

▲清爽美味的酪梨料理。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

此外，還有另名網友在社團中分享她自製的「酪梨沙拉漢堡」，由於自己是沙拉控、麵包控，所以特別在好市多買了酪梨、半熟麵包、番茄、洋蔥、產銷履歷雞蛋和小黃瓜回家動手製作，成品不但營養滿滿，且還深受家人喜愛。

原PO還向記者表示，如果有蘋果、香蕉等食材，加入漢堡還能增加甜味，連不吃酪梨的孩子都吃了，且她的丈夫患有糖尿病，「吃我的酪梨沙拉牛肉漢堡，血糖很漂亮」，營養滿分。

▼原PO大方分享酪梨沙拉漢堡的食譜。（圖／網友授權提供）

▲清爽美味的酪梨料理。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

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