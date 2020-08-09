Costco烤雞腿買回家...打開驚見「被偷咬一口」她怒炸：好噁心！

記者蔡儀潔／綜合報導

鮮嫩多汁的烤雞腿是美式賣場好市多（Costco）的人氣商品，然而有民眾結賬完要大快朵頤時，發現雞腿被偷咬一口！不過由於賣場是開放空間，實在很難分別到底是被偷咬，還是破損了。

▲ 賣場買烤雞腿打開一看，疑似被偷咬一口。（圖／東森新聞）

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有網友近日在PO出照片，稱自己常購買烤雞腿回家，但第一次發現被偷咬了一口，「真的太震驚了！也太離譜了！好噁心！只好...立刻去退貨！」，就連退貨櫃檯的工作人員也很傻眼。

據《東森新聞》報導，有民眾認為「偷咬」舉動屬實，「我覺得有些人，還滿沒公德心」；也有人能認為不太可能，「大家不敢吧，因為人很多，不會特別去推車裡拿，咬一口再放回去」。

▲一些烤雞腿皮、肉剝落。（圖／東森新聞）

實際來到賣場，可以看到不少消費者在購買前會東挑西選，拿起擺在架上的看一看、摸一摸，隨後又放回去，改買另一袋，隨後仔細一看，發現雞腿的皮已經剝落，肉塊也有一點掉落，乍看也好像被咬，但上頭沒有明顯的齒痕。

報導稱，很可能是因為一次大量放入烤箱，出爐的時候用夾子夾時，不小心就讓烤雞腿變得不完整，而且放在架上被挑來挑去，也可能會讓雞腿有一些變形。無獨有偶，水果區也有不少民眾拿起奇異果，捏一捏感受軟硬度，全部捏完一輪挑選了另一箱，一天下來奇異果「不受傷也難」。

▼水果區也有不少民眾先捏捏再購買。（圖／東森新聞）