認明CNS14774！口罩「BFE、PFE、VFE」霧煞煞　藥師一次解答了

▲近日又再度掀起口罩搶購潮。（圖／記者許宥孺攝）

記者曾筠淇／綜合報導

台灣近日又爆出好幾例確診，讓不少民眾相當擔心會有第二波疫情，因而再度瘋搶口罩，也開始注意口罩上的規格。「快樂小藥師」日前就曾分析口罩盒上常見的標示「BFE、PFE、VFE」各代表的意義，讓民眾在選購時，能夠更加安心，也更清楚各家廠牌的防護力。

快樂小藥師日前曾以「BFE、PFE、VFE是什麼」為題發文，講解BFE、PFE、VFE：

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BFE：細菌過濾效果（Bacterial Filtration Efficiency），測量口罩過濾細菌的效率

PFE：粒子過濾效果（Particle Filtration Efficiency），測量口罩過濾粒子的效率

VFE：病毒過濾效果（Viral Filtration Efficiency），測量口罩過濾病毒的效率

BFE的測量方式是口罩從內部過濾微生物微粒的能力，而測試基準是金黃色葡萄球菌（Staphylococcus aureus），如果其攔阻平均粒子大小在3.0 ± 0.3 µm的菌落數1700–3000CFU，就可以標示過濾率>99.9%；VFE也是相同概念，攔截平均粒子大小3.0 ± 0.3 µm於 1100-3300PFU，可以標示>99.9%。

▲購買前可先認明「CNS14774」的字樣。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

另外，有些簡單的分類法是：

BFE：細菌攔截大小約3.0μm

VFE：生物體病毒遮斷約0.1～5.0μm

PFE：懸浮微粒過濾率0.1μm

台灣的外科手術口罩和一般醫用口罩都必須符合國家標準「CNS14774（T5017）－醫用面（口）罩」或其他具等同性國際標準的要求，使其可以阻擋懸浮微粒、細菌和體液；如果標示具有N95（等同或以上）的效果者，則必須符合國家標準「CNS14755（Z2125）－拋棄式防塵口罩」D2等級（等同或以上者）的要求，以達到防塵效果。

文中指出，許多民眾會依照外標或名稱來判斷口罩的效用，其中最多人誤會的就是活性碳口罩，因此購買前最好先行確認其字號及組成，如果標明不清，或是效率太低，最好就不要隨意購入，以免花了錢卻仍無法保護自己。

▲業者多會在口罩外盒上標明自家的阻隔細菌功效。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

據悉，BFE具有阻擋飛沫的功效，PFE可阻擋流感病毒、冠狀病毒等，而VFE則可阻擋病毒。市面上最常見的就是BFE口罩，雖然看似沒什麼用，但因為其對抵擋飛沫非常有效，且病毒多透過飛沫傳染，因此只要沒有前往感染重災區、不會接觸到確診患者，BFE口罩就已經非常夠用了。

另外，《ETtoday新聞雲》記者也整理了幾個大廠牌口罩的阻隔細菌效用，供讀者參考：

萊潔的醫療防護口罩符合CNS14774醫用口罩測試標準，病毒過濾（VFE）及細菌過濾效果（BFE）達99%

康匠平面口罩及立體口罩的濾材檢測BFE細菌過濾效率達95%以上

恆大優衛醫用口罩通過美國Nelson實驗室測試，BFE細菌過濾效率達99%以上

中衛醫療口罩經美國Nelson實驗室BFE測試過濾效果達95%以上

摩戴舒醫用口罩符合國家標準「CNS14774一般醫用面罩等級」，經Nelson實驗室檢測BFE值達99%以上

本文經快樂小藥師授權提供，全文點這邊