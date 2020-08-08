好市多買1萬3日用品「結帳跳出140萬」　新竹妹：差點嚇死！真相笑歪

▲買1萬3千元用品，結帳竟變140多萬？（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



網搜小組／劉維榛報導

百萬金主出現了？新竹一名女網友透露，日前在好市多結帳，發現收銀台金額顯示140多萬元，嚇得她查看購物車品項，還差點以為家人偷買金塊。真相超爆笑，與店員確認後，原來按錯收現金額，正負額扣掉後，沒多也沒少，讓原PO自嘲「金幣巧克力還差不多！」

一名女網友在臉書公開社團《Costco好市多 商品經驗老實說》透露，日前去賣場添購生活日用品、中元拜拜供品，共花了1萬3632元，當場掏出現鈔付清。正等店員找錢之餘，原PO好奇看了收銀台的顯示金額，竟出現「現金1,414,652元、找零1,401,020元」。

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原PO倒抽三口氣，明明只消費1萬多元，本以為「媽媽偷放金條到購物車」，她趕緊向店員確認，真相虛驚一場，原來是對方手滑誤按，「發票真的是這金額，但是因為找零扣掉，剛好會平衡」，所以最後結帳單仍顯示百萬元。

▲網友分享，1KG金塊已飆近170萬了！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



文章曝光後，大批網友笑歪樓，「差點就要留下來洗碗」、「差點達到回饋信用卡最高3萬門檻」、「好市多也賣預售屋？不小心付了頭期款」、「鑽石項鏈，好像190幾萬」、「想必是買了一頭大象」、「是店員嚇死吧！你要是拿著發票離開了，店員會gg」、「黃金條塊不適用黑卡退2%」。

留言串中，網友也討論起黑鑽卡回饋額，本站曾報導《好市多「黑鑽卡」來了！隱藏功能曝光…網試算驚：掏出來就贏了》，每年的回饋金累計上限為3萬元，等於一次消費150萬就可入袋，然而會費、黃金條塊、輪胎安裝、規費等都不包含2%回饋。

▼好市多黑鑽卡！（圖／記者蕭筠攝）

