影／準颱風「米克拉」各國路徑預測出爐　美國模擬「直接侵台西半部」

記者許展溢／台北報導

中央氣象局指出，位於南海的熱帶性低氣壓，最快今天（10日）白天增強成今年第6號颱風「米克拉」。氣象達人彭啟明在臉書PO出各國路徑圖，其中，美國（GFS）模式模擬的路徑顯示有可能會直接侵台，並登陸台灣西半部。

▲彭啟明分享路徑預測中的美國模式，米克拉有可能會侵台外，還會往台灣西半部走。（圖／取自彭啟明臉書）



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彭啟明表示，昨天晚上在台灣西南方，大約在呂宋島北部的西方海面，整個西南季風的低壓帶中，也有熱帶性低氣壓發展起來，今天到明天有機會發展成為今年第六號颱風米克拉，往台灣海峽附近移動，目前預測較有可能是「往海峽中線然後偏西往福建方向移動，最快在周二上半天將登陸福建」，因為未來距離台灣相當近，可能要留意後續發布的颱風相關警特報，尤其是最接近的金門及澎湖。

▲歐洲（EC）模式看起來是往大陸福建移動，和台灣擦身而過。（圖／取自彭啟明臉書）



彭啟明在臉書分享日本氣象廳、美國（GFS）模式和歐洲（EC）模式模擬路徑，從圖片中可看出美國模式，米克拉有可能會侵台外，還會往台灣西半部走。但歐洲（EC）模式看起來則是往大陸福建移動，和台灣擦身而過。不過，彭啟明強調，「颱風的預測路徑，就實務上，真的不是一條線，是有風險機率在內的。」

▲日本氣象廳路徑預測米克拉路徑。（圖／翻攝日本氣象廳）



氣象預報員張承傳表示，熱帶低壓未來路徑偏北，將往金門方向過去，預計今天晚上離台灣最近，明天上午就會登陸大陸。各地雨勢部分，以今明兩天降雨最明顯，下午雨勢開始出現，南部、東南部及各地山區留意局部大雨或豪雨，其他地區也要留意午後雷陣雨。另外，氣象局也發布陸上強風特報，今下午至明日雲林以南、恆春半島、基隆北海岸、東北部沿海空曠地區及澎湖、金門易有9至10級強陣風，明日下午起馬祖亦有9至10級強陣風出現的機率，鄰近海域並有較大風浪，請注意。